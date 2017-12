Reviven caso de abuelitos que quedaron ciegos por negligencia

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La fundación nacional “No Más Negligencias Médicas”, retomó el caso de 27 abuelitos quintanarroenses, que en 2015, por una mala asepsia en el quirófano del Instituto de Salud Visual de Cancún, perdieron la vista.

Los viejitos tenían ceguera parcial por catarata, auspiciados por la Fundación Cinépolis se les practicó una operación, sin embargo, por la mala higiene en el quirófano e instrumentos quirúrgicos, se contaminaron de la bacteria de la pseudomona.

Fernando Avilez Tostado, presidente de la Fundación, estará mañana en Chetumal para denunciar públicamente el olvido que la Fundación Cinépolis y los responsables tienen para con los indígenas mayas, todos ellos adultos mayores que perdieron la vista, además la ayuda que han solicitado a instancias federales, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diputados de la Asamblea Legislativa.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud (Sesa) en el estado, señaló que, aunque no conoce, físicamente, el quirófano donde fueron operadas las personas, por la situación de los hechos, todo implica que no se aplicaron los protocolos de cirugía segura, es decir, no siguieron las estrategias de higiene por parte de la clínica privada.

“Para hacer cualquier tipo de intervención tenemos estrategias denominadas cirugía segura, y en ese momento debieron de haberlas aplicado, extremar las condiciones de limpieza o más bien ejecutar los protocolos en este caso para una cirugía de cataratas”.

Confirmó que la clínica fue clausurada y pagó una multa de un millón de pesos en ese entonces y el sector salud, en diciembre de 2015, atendió a seis de los 27 afectados, de los cuales, dos fueron operados para retirarles el ojo y cuatro restantes, dejaron su tratamiento.