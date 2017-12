Denuncian deficiencias en el Centro de Salud de Ucum

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Habitantes de la comunidad de Ucum, ubicada a 25 kilómetros de la capital del Estado, denunciaron deficiencias y malos tratos en el servicio que brinda personal del Centro de Salud de la Comunidad.

Judith Mata González, delegada de la Comunidad señaló que esta situación ha prevalecido todo el tiempo, siendo la falta de consultas médicas la principal queja de la población, en conjunto con la falta de medicamentos para medicar enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la presión arterial, por lo que ya se preparan algunos escritos a la Secretaria de Salud (Sesa), para que tome cartas en el asunto.

“Para ganar una ficha hay que hacer fila desde las cuatro o cinco de la mañana para poder alcanzar porque solo dan cinco consultas diarias y nos las entregan a las 8:30 o 9:00 de la mañana, sino alcanzamos hay que regresar al otro día a la misma hora”.

Ucum, es una comunidad de más de mil habitantes, y presuntamente el Centro de Salud ofrece servicios de medicina general y servicio dental, con un medico de arraigo

José Ek Suarez, habitante del lugar, denunció que el dentista solo asiste una vez a la semana y hasta para checarse la presión hay que hacer filas muy temprano.

“Tienes que ir desde antes que amanezca, entregan fichas a las ocho y media a nueve, a las diez ya no hay fichas, ya no te dan consultas, si es muy grave si te atienden pero sin vas a consultar por temperatura o gripe no o te atienden de mala gana si exiges tus derechos”.

Además dijo que a partir de las 2:00 de la tarde, el personal abandona los consultorios y no hay quien atienda, ni las urgencias, a pensar de que cuentan con un medico de arraigo.

Por su parte, María Luisa Pinto vecina del lugar señaló que debido a que en la comunidad vecina de Carlos A. Madrazo no hay centro de salud, las personas llegan a consultar a la comunidad lo que hace que el servicio se sature.

“Varias comunidades vienen a consultar aquí y el doctor Padilla, solo da cinco consultas y ya aunque termine temprano difícilmente nos quiere atender, luego nos quedamos sin médico en las tardes ya que a las dos cierran y ya no abren hasta el siguiente día a veces a las ocho o nueve y en ocasiones hasta las diez de la mañana”, refirió