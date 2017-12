Suspenden por fauna nociva a 26 negocios en la zona sur

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La dirección de Protección Contra Riesgo Sanitaria, mediante la operación Guadalupe-Reyes, suspendió temporalmente 26 establecimientos en el sur del Estado por tener fauna nociva como cucarachas y ratones, además de no contar con su documentación en regla.

Miguel Alejandro Pino Murillo, director de Protección Contra Riesgo Sanitario en Quintana Roo, indicó que el operativo dio inicio el 1 de diciembre y serán 500 establecimientos los que serán verificados aproximadamente, especialmente en áreas turísticas de mayor concurrencia en esta temporada.

“Iniciamos el operativo Guadalupe – Reyes, donde verificaremos 500 establecimientos en todo el Estado de alta concurrencia turista como Mahahual, Calderitas y lugares de playa como Playa del Carmen y Cancún”, indicó.

Resaltó que del 1 de diciembre a la fecha se han suspendido 26 establecimientos porque no demostraron tener documentación en regla, algunos otros los trabajadores no contaban con tarjetas de salud o no tenían la documentación de las fumigaciones que se deben de hacer.

“En este caso encontramos fauna nociva o productos caducados, motivo por el cual se recurrió a la suspensión provisional hasta que corrijan la anomalía”, indicó.

Entre la fauna nociva que se encontró en algunos establecimientos de la zona sur del Estado está ratones, cucarachas, hormigas u otros insectos que no deben de contener ningún establecimiento donde se procese alimentos.

También, hasta el mes de noviembre la dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario, aseguró en el Estado más de nueve mil kilos de producto cárnico contaminado correspondiente a más de siete mil establecimientos.

El producto asegurado fue porque estaba contaminado con clenbuterol o salmonella y en algunos otros casos no comprobaron la procedencia del producto.

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgo Sanitario (Cofepris), emitió recomendaciones a los consumidores, para que en esta temporada decembrina que es de mayor consumo de carne, preserve su salud comprando productos en establecimientos formalmente establecidos.

En lo que va del año, a nivel nacional, la Cofepris llevó a cabo 925 mil verificaciones a establecimientos comerciales, con 14 mil 521 suspensiones por malas prácticas, además de aplicar sanciones económicas superiores a los 1.3 millones de pesos.