Cierran convocatoria para la presidencia de Derechos Humanos

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un total de 17 ciudadanos se registraron para buscar la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, cuya convocatoria cerró la media noche del viernes.

Al término de los 10 días naturales de registro, el Congreso Local recibió los expedientes de Claudette González Arellano, actual subsecretaria Técnica de la Secretaría de Gobierno; Miguel Tlapa García, ex jurídico de la entonces Dirección General de Seguridad Pública; Leopoldo Cruz Navarro, ex director de averiguaciones previas en la entonces Sub Procuraduría de Justicia de la Norte.

También de los activistas de derechos humanos, Raúl Fernández León, Luis Navarrete Ortíz, Roberto Guzmán Rodríguez y Sabina Márquez Pérez.

Los abogados Gabriela Rojo Castillo y Adrián García Rejón; la catedrática de la Universidad de Quintana Roo, Joanna Gutiérrez Martínez; Olga González Morga, ex directora del Instituto de Estudios de Derechos Humanos; Enrique Paniagua Lara, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación; además de Manuel Angulo Morales, director de Derechos Humanos de la FGE, una de las instancias más denunciadas en materia de violaciones a derechos humanos.

En el proceso también participan cinco personas que se desempeñan en alguna área de la Cdheqroo, como son los visitadores Patricio Cervantes Romero y María López Canto; Marco Antonio Toh Euan, Coordinador se Visitadurías Generales en la Zona Norte; y Eduardo Ovando Rivera, secretario Técnico de la Comisión (hijo del ex senador Eduardo Ovando Martínez).

Eugenia Solís Salazar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado dijo que el lunes próximo sesionará la Comisión para analizar los expedientes de los aspirantes y en su caso realizar las prevenciones correspondientes.

“Habrá un análisis profundo y responsable a cada uno de los expedientes para verificar que cumplan con cada uno de los requisitos que establece la legislación vigente”, señaló la diputada local.

La persona que sustituirá a Harley Sosa Guillén, estará en el cargo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección.