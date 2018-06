Anuncian manifestación si no les dotan medicinas y médico

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A pesar de que la comunidad de Francisco Villa, cuenta con un Centro de Salud, desde hace tres años, carecen servicios médicos y medicamentos, a pesar de que se encuentra a más de una hora de la Capital del Estado, enclavado en la zona rural del municipio de Othón P. Blanco, lo que pone en riesgo a la población que en su mayoría son niños y adultos mayores.

En la zona habitan un promedio de mil 200 familias, dijo el Delegado de la comunidad de Francisco Villa, Luis Espinoza Olays, mismas que han venido solicitando desde hace ya tres años, un médico para esta comunidad, sin embargo las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesa), ha hecho oídos sordos a esta petición.

Desde hace tres años, no cuentan con un médico en la comunidad, por lo que cuando hay alguna emergencia, tienen que viajar hasta Chetumal, pagando hasta 500 pesos de fletes, más las consultas y medicamentos.

Marisol Miranda Avalos habitante de la comunidad explicó que debido a la falta de empleos, la mayoría de jóvenes y jefes de hogar han tenido que migrar hacia otras zonas del Estado, donde hay más fuentes de empleo, situación que agrava más la situación, pues aseguró que la mayoría de habitantes de Francisco Villa, son niños y adultos mayores.

“Esa son la población más propensa a enfermarse, sin embargo no tenemos un médico, que atiende diariamente, aquí está prohibido enfermarse, más porque a veces no hay dinero para salir a consultar fuera así mujeres embarazadas, niños enfermos, o ancianos diabéticos que necesitan atención médica deben de invertir mucho dinero en pasaje y una comida, aunque deben de apartar consulta, pues si no hay que pernoctar hasta el otro día”

Lamentó que también por la falta de medicamentos, han fallecido personas de la tercera edad y niños porque no hay ni para un piquete de alacrán y al no haber médico se tienen que trasladar hasta Chetumal, por lo que ante esta situación están solicitando a los Servicios Estatales de Salud que manden médicos porque la situación no pueden seguir así ya que existen varias comunidades aledañas que asistían a consultas a esta localidad.

Anunció que convocaran a la población para que se lleve a cabo una movilización y hacer presión para que se manden médico, medicina y algún vehículo que sirva para alguna emergencia.