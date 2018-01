Buscan a octogenario en Sabidos ¿Lo has visto?

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Habitantes de la comunidad de Sabidos y policías estatales buscan a un hombre de 85 años de edad que la mañana del miércoles salió a buscar leña y no regresó a su domicilio.

Desde temprana hora de ayer, más de 20 personas peinaron las inmediaciones, aproximadamente 20 hectáreas de monte bajo, potreros y selva media, sin obtener resultados aún. Media docena de patrullas, también realizó rondines en comunidades terrenos más retirados y ranchos cercanos, así como las zonas, donde presuntamente se acostumbra a “leñar”.

Guadalupe Silveria Muñoz de 35 años, informó que su esposo Macario Torres Sánchez de 85 años, salió a las 10:00 de la mañana con machete en mano en busca de leña, pero no volvió.

“Salió después de desayunar por un poco de leña, los perros lo acompañaron, siempre ven con él a todos lados, pero no regresó”.

La angustiada mujer, destacó que su esposo no tiene enemistades con nadie, es una persona pacífica, pero tiene problemas de la vista y el oído.

“Casi no escucha y ve con dificultad, pero él siempre va por leña para la cocinar la comida, porque no hay gas. Me da miedo que le haya pasado algo”.

Mientras los policías y vecinos buscaban a Don Macario, por la tarde, llegaron a la casa los perros que presuntamente lo acompañaron, pero el señor seguía desaparecido.

Saúl Castañeda Blanco, delegado de la comunidad aseguró convocarán a toda la comunidad para dar con el paradero del anciano.

“Estamos haciendo todo lo posible, tratamos de buscar, pero no logramos dar con él, andamos con la Policía Estatal Rural, ya convocamos a la Rural Militar, y vamos a convocar a los habitantes de la comunidad para que salgan ayudar con la búsqueda, hasta dar con su paradero”, comentó.

La comunidad de Sabidos se encuentra a más de 40 kilómetros de la Capital del Estado, en la ribera del Río Hondo y cuenta con cerca de dos mil habitantes, donde la principal actividad económica es la agricultura.