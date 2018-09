Padres de familia denuncian cobro por uniformes gratuitos

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Padres de familia de Sac-Xan, denunciaron a la directiva de la Escuela Primaria de Tiempo Completo, “Ignacio Manuel Altamirano” de cobrar por la entrega de uniformes que brinda de manera gratuita el Gobierno del Estado

También, indicaron que están pidiendo dinero por los útiles escolares que entrega de manera gratuita el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

También te puede interesar: Hasta cuatro horas de espera, para recibir atención en el Issste

Según los padres de familia que estuvieron en la entrada de la primaria este lunes, pero que se negaron a dar sus generales por temor a represalias con sus hijos, en una junta que se tuvo el pasado viernes los directivos del plantel les informaron que tienen que pagar 15 pesos por la entrega de los uniformes y el paquete de útiles escolares.

“Nos dijeron que el que no pague no se le va entregar los uniformes y los útiles escolares, cuando sabemos que son gratuitos por parte del Estado y la federación, por lo que el cobrarlo se nos hace un abuso”, explicaron los inconformes.

“Nos dijeron que el que no pague no se le va entregar los uniformes y los útiles escolares, cuando sabemos que son gratuitos"

Además denunciaron que en conjunto con la presidenta del Comité del Comedor Escolar, les están prohibiendo que lleven alimentos a sus hijos y que los están obligando a pagar 15 pesos diarios por los alimentos del comedor cuando deberían ser cinco pesos.

Deidamia Rojas Ulloa, indicó que es una injusticia lo que está ocurriendo pues no todos tienen el recurso para pagar los 15 pesos diarios.

“No sé porqué lo hacen, ahí están las mamás en el portón, no les dejan dar su desayunos a sus hijos pues ya tiene el comedor como un negocio y no como un apoyo”, denunció.

Minerva Santillán, madre de familia, indicó que es vital que su hija coma alimentos balanceados y preparados por propia mano, ya que mantiene unos problemas con el riñón, por lo que obligarla a comer y tomar cualquier alimento del comedor representa un riesgo para su salud.

“A mí no me importa que cobren lo que quieran, pero no nos pueden obligar a que nuestros hijos lo consuman, la salud de mi hija es mi responsabilidad, no dudo que sea preparado higiénicamente, pero cocinan lo que les mande el gobierno y mi hija necesita alimentación que me especificó el médico”, comentó.