Empresas foráneas desplazan a constructoras en Q. Roo

CHETUMAL, Q. Roo.- Los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) siguen siendo desplazados por empresas foráneas, un problema que enfrentan principalmente en el municipio de Benito Juárez.

Pedro Santos Huchin, presidente de la CMIC en Quintana Roo, indicó que con la veda electoral que se avecinan, se verán atrasadas las licitaciones y entrega de obras, lo que consideró una etapa crítica para el ramo de la construcción.

“En Benito Juárez ha sido muy complicado para los compañeros y ha tenido mucha injerencia las empresas foráneas, ese es el problema”, indicó el entrevistado en el Aeropuerto Internacional de Chetumal.

Indicó que uno de los problemas fuertes que viene es el periodo electoral, que les implicaría no entregar obras o que se tengan que atrasar.

En este sentido, dijo que son aproximadamente 150 obras, tanto estatales como municipales que se encuentran en desarrollo, que se verían afectadas en cuanto a retraso.

“El problema de este periodo es que hay una veda electoral, eso nos complica porque las obras que están concluidas no se pueden entregar debido a que los gobiernos esperan, porque son sancionados en estos actos públicos que pueden parecer proselitismo, las licitaciones tienen periodos muy concretos y las cuestiones presupuestales no se pueden detener, a los mejor haya algunos casos en los que tenga un poquito de atraso pero no pueden detenerse”, comentó.

Indicó que el año pasado, a pesar de la crisis económica que se vivió, no solo en el Estado sino en todo el país, hubo importante trabajos para los más de 400 empresarios de la industria de la construcción mediante obras que no fueron grandes, pero sí importantes en el tema social y en los 11 municipios de la entidad.

De acuerdo con la CMIC en el Estado, los empresarios afiliados a esa capara generan más de dos mil empleos en diversas obras anualmente.

German Gaytán Guerrero, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), delegación Quintana Roo, dijo que el año electoral complica a los trabajadores de la construcción, pues tendrán restricciones de programas.

Además de la veda electoral, dijo que seguramente en este año la federación recortará presupuestos para diversas obras, lo que auguró que habrá poca inversión, especialmente por los sismos que ocurrieron en septiembre de 2017 y que afectó a diversos Estados.