Contribuyentes le ‘huyen’ a la facturación electrónica

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- De 40 mil contribuyentes que emiten facturas en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, el 40 % (16 mil) no han migrado a facturación electrónica.

Sandra Raya Torres, administradora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chetumal, informó que a partir del 1 de diciembre, será obligatoria la facturación electrónica y quienes emiten facturas de compra-venta y no realicen el cambio de modalidad, no podrán realizar sus operaciones empresariales de manera habitual.

Señaló que después de la fecha límite no habrá prórroga alguna para aquellos contribuyentes que no cumplieron con esta obligación, por lo que invitó a las personas físicas y morales que aún no se han actualizado realicen la transición hacia la nueva factura versión (v3.3)

“No habrá otra versión de timbrar, de no cumplir, su operación se parará, si no utilizan la versión 3.3 su facturación no pasará y no podrán realizar sus operaciones de manera habitual, el facturar es prioritario para que el flujo de la empresa esté en función”.

Agregó que para efectuar la migración, los contribuyentes el SAT tiene diferentes canales de atención, puede ser de manera presencial, en las oficinas del SAT, en la sala de internet donde el interesado acude a realizar el trámite y cuenta con personal de apoyo en caso de cualquier duda, o puede efectuar la actualización de manera directa en la página electrónica del SAT.

Raya Torres, agregó que desde 2011, se hizo obligatorio utilizar un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para timbrar facturas electrónicas, con el propósito de tener un mayor control de las transacciones comerciales entre los contribuyentes y de esta manera evitar la evasión fiscal.

“La principal problemática que han manifestado los contribuyentes para realizar la migración a la nueva aversión, ha sido la utilización del catálogo de productos y servicios, porque se tiene que ubicar el servicio y producto que se vende, sin embargo en la página se pusieron herramientas para permitir a los contribuyentes hacer el trámite de manera más ágil”.

El número de contribuyentes en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, es de aproximadamente 179 mil, de los cuales 40 mil deben de hacer la migración a la versión v3.3.