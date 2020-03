Chetumal: Coronavirus paraliza economía de la comunidad Subteniente López

La economía de la comunidad fronteriza de Subteniente López se fue a pique, afectando a alrededor de tres mil familias que se quedaron sin sus fuentes principales de ingresos debido al cierre de la zona libre de Belice.

A partir del sábado quedó prohibido el ingreso de personas hacia ese sitio, ubicado del lado beliceño, por lo que ayer domingo el tránsito de persona en localidad fue prácticamente nulo.

En un recorrido realizado en las oficinas de la Aduana Subteniente López, se pudo confirmar que ya no dejan pasar a nadie al lado beliceño como consecuencia de la medida del gobierno de ese país.

La economía de Subteniente López depende de llegada de personas con destino a la zona libre, incluso, del tráfico hormiga de mercancías por la aduana mexicana para empresarios de otras ciudades y estados que llegaban a contratarlos.

Con el cierre también dejó de llegar el turismo local y nacional que tenía como objetivo únicamente conocer la frontera o cruzar para apostar en los casinos, impactando con ello negocios dedicados a la venta de alimentos como restaurantes, mototaxis, entre otros.

Doña Reyna N., quien prefirió guardar el anonimato, comentó que son unas tres mil familias que viven en esta comunidad que subsisten de la derrama económica de visitantes, la cual no tienen desde ayer.

“Ya no se puede cruzar a la zona libre, por consiguiente no llegan visitantes, no vendemos nuestros productos y servicios, cómo vamos a sobrevivir”, dijo la afectada.

En el caso del Recinto Fiscal Chactemal también se implementaron medidas similares, informando a la población que llega que el lado beliceño se encuentra con restricciones.

Esta es la segunda ocasión que la comunidad sufre una paralización en su actividad económica, la cual apenas se estaba recuperando después de que a mediados de 2019, se reabrió el cruce frontera en el puente internacional de esa localidad, tras cuatro años de restricciones.