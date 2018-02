Costos de insumos afecta a los ganaderos

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El gremio ganadero en el estado se encuentra preocupado por el alza, entre el 20% y 30%, en los insumos que requieren para su funcionalidad, lo que pone en jaque la actividad, por ende buscan opciones para respaldar la actividad.

Florencio Song Solís, presidente de la Unión Ganadera Regional de Quintana Roo (UGR), dijo que aunque existen programas del Gobierno del Estado, para financiar a los ganaderos con los insumos, no son durante todo el año y si ayuda pero de manera temporal, por lo que se busca programas de financiamiento federal para subsistir.

“El aumento en los insumos es algo que llega a pegar muy duro a los ganaderos de Quintana Roo. Esta situación nos tiene preocupados, pero hay confianza en poder salir adelante. Claro que se tendrán que ajustar en algunas cosas, pero habrá recursos del Estado que ayudarán al gremio a seguir en pie”.

Indicó que en el estado, la situación se debe al aumento de los precios de los combustibles, afectando a los ganaderos, y esto les ha, afectado de forma importante, ya que el consumo de sus productos es traído desde otros Estados del país, encareciendo los insumos por el tema del transporte.

Dijo que en el caso de las crías, los ganaderos del estado las compran a 60 pesos por kilo, mientras que venden a 45 pesos. “Antes, el precio de compra y venta eran casi equiparables, hace alrededor de un año, ellos compraban a 44 o 45 pesos, y actualmente compran a 60 y siguen vendiendo a 45 pesos por kilo”.

Asimismo, en las ventas al consumidor final, advirtió que las personas tienen un menor poder adquisitivo, por lo que en este sentido el panorama tampoco es alentador, pues además de la gasolina y los alimentos también aumenta los costos de la electricidad.

“En la medida que se encarezcan los insumos básicos, ya que la entidad no es autosuficiente, y siga subiendo todo, la gasolina, la energía eléctrica, los productores ganaderos ya no podrán sostener y asumir solos el costo elevado de insumos, además de que la carne subirá su valor al grado que la gente de clase media y baja ya no podrá costearla”, refirió.