Propone biólogo crear un jardín botánico acuático

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un jardín botánico acuático salvaría las especies de plantas que están en extinción en México y otros países; sin embargo, instalar uno en Quintana Roo podría superar los 50 mil pesos.

Derian José Carlos Aguilar Sánchez, biólogo y aficionado a la colección de plantas acuáticas en Chetumal, indicó que en el país no existe un jardín botánico acuático, más que en países como Australia, España, Venezuela y Estados Unidos, mismos que han logrado “salvar” especies que estaban en extinción y que hoy pueden distribuirlas por semillas a los coleccionistas de plantas.

También te puede interesar: Cubre lechuga acuática a cuerpo de agua

Indicó que en el Estado, existen más de 30 especies de plantas, especialmente en el Río Hondo que están sumergidas, además de las plantas palustres y las semi-sumergidas.

Platicó que él tiene una colección cercana a las 40 variedades de plantas acuáticas, de esas 10 son nativas que ha conseguido a través de coleccionistas.

Comentó que la planta más económica son aquellas que cuestan desde 100 pesos hasta cuatro mil pero todo depende de su flor, color y forma.

Mencionó que existen muchas especies en extinción; sin embargo están logrando salvarlas a través de los jardines botánicas de plantas acuáticas, aunque en México no existe ni uno solo.

“Mucha gente critica el hecho de sacar la planta del medio natural y que sean extraídas, pero eso ha salvado algunas especies, por ejemplo una de ellas es la Nymphaea gracilis que es una especies que está desapareciendo pero los coleccionistas la tienen o la Victoria cruziana que es una especie que casi se consideraba extinta, hoy los coleccionistas la tienen y la propagan por semilla”, dijo.

Indicó que a nivel mundial existen jardines botánicos de plantas acuáticas pero en México no; sin embargo, como aficionado al cuidado y conservación de estas plantas no descarta poder concretar un jardín de esta naturaleza en Quintana Roo, pero la falta de presupuesto y de que alguien le interese el proyecto, no ha podido consolidarse.

“Es algo caro, costoso y como se maneja en estanque y el precio de las plantas es elevado no cuento con los recursos y me dedico a tener mi colección de plantas. Hasta ahorita no me ha llegado ningún interesado o propuesta”, comentó.

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la riqueza florística de plantas acuáticas en la zona centro del Estado tiene un registro de 101 especies aproximadamente, es decir, poco más de un 10.1% del total de aproximadamente mil especies que existe en México.