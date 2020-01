Chetumal: Cuesta de enero dispara visitas a casas de empeño

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La afluencia a las casas de empeño comenzó a aumentar hasta en un 35% desde los primeros días del año, y se espera que suba más conforme se agrava la cuesta de enero.

Martín Esparza, gerente de una de las sucursales más grandes de la capital del estado, dijo que será a partir de esta semana cuando se refleje un incremento de al menos un 200% en las transacciones de empeños que realizan los chetumaleños.

“Es normal en esta época del año debido a la cuesta de enero. Las prendas que más traen son celulares, computadoras y alhajas, objetos por los que se les ofrece entre mil 500 a 4 mil pesos en promedio”, puntualiza.

Señaló que las amas de casa son quienes acuden con mayor frecuencia a empeñar.

De acuerdo al Registro Público de Casas de Empeño de la Secretaría de Gobernación, en Quintana Roo operan 182 de estas unidades, de las cuales el 80% cobran un Costo Anual Total (CAT) de hasta el 269%, es decir 6 veces más que el interés anual más alto de una tarjeta de crédito regular.

Debido a que son consideradas comercios y no instituciones financieras, no son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que el único organismo que evita abusos en contra de los usuarios es la Procuraduría Federal del Consumidor.

Sin embargo, desde mediados del año pasado, como una medida de austeridad por parte del gobierno federal cerraron las oficinas de la Profeco en Chetumal y Playa del Carmen, por lo que los pignorantes quedaron indefensos ante los abusos de las casas de empeño.

En el 2018, la Profeco recibió 2 mil 689 quejas en contra de estos comercios por abusos en las tasas de interés o no respetar el contrato con los usuarios.

De acuerdo con la Condusef, señala que entre las ventajas de las casas de empeño se encuentra el hecho de que reciben casi todo tipo de bienes con valor comercial; es una alternativa para obtener rápidamente un dinero; los requisitos son mínimos; además, en caso de no liquidar la deuda, esta no queda registrada y no tiene genera un mal historial crediticio.

Sin embargo, destaca que la principal desventaja son los intereses altos y el hecho de que prestan menos de lo que realmente vale una prenda, además de que si no se cumple con los pagos lo más seguro es que se perderá el bien.

A partir de este año, entra en vigor el pago del impuesto a las casas de empeño, que grava con un 16% las utilidades que generen esos negocios a costa de las prendas de los usuarios.