Se pierde el maíz y chile por falta de lluvia

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El 65 % de los cultivos de maíz y el 85 % de chile jalapeño, se encuentran está resintiendo la falta de humedad lo que repercutirá de manera directa a los productores quienes no alcanzaran las toneladas programadas de cultivo.

Ezequiel Solís Castillo, representante de los ejidos de la zona limítrofe; Nuevo Becar, Veracruz, Nuevo Canaán, California y 5 de Mayo, explicó que la mayoría de los cultivos quedaron “raquíticos”, debido a la falta de lluvia, lo que tiene estancado su desarrollo.

Explicó que aunque se puede rescatar, es necesario que caigan las lluvias pues aunque esperaban las “cabañuelas”, este año no llegaron a esta franja limítrofe, por lo que ya se empiezan a ver estragos en los cultivos de maíz y chile jalapeño, que de por sí ya se ven afectados por la falta de caminos saca cosechas y el coyotaje.

Señaló que lo restante que sobreviva a la sequía se recatara y servirá para autoconsumo, y se esperara a las primeras lluvias de mayo para poder sembrar si las lluvias caen a tiempo, porque señaló que los ciclos hídricos han cambiado y ahora no se sabe cuándo iniciaran las lluvias.

“Tenemos pérdidas considerables la mayoría de cultivos ya están tronados por la sequía, el maíz y el chile, pero hay otros cultivos y hortalizas que ya no dieron nada, mientras se pierde la semilla y todos los meses perdidos que se dedican al cuidado y limpieza de la parcela”, comentó.

Según el Subdelegado de la Comunidad de Nuevo Becar, Eusebio Jacinto Pérez Pérez, las autoridades han levantado solicitudes de apoyo para semillas, pero estas casi nunca llegan o cuando lo hacen es con retrasos, cuando la temporada de siembra y las lluvias ya pasaron.

Además señaló que apoyos de la Sagarpa, están detenidos desde el año pasado ya que existen productores beneficiados con el Progran, que desde el 2016 no reciben pago alguno, lo que dijo hace aún más difícil el sostener esta actividad agrícola en esta zona.

“Aquí no tenemos apoyo de nada, solo vemos como se pierden nuestros cultivos, pero no tenemos la oportunidad de hacer nada, ni con quien recurrir, estamos abandonados, somos comunidades a más de cien kilómetros de Chetumal, o vas a pedir ayuda gastando pasaje o comes ese día con tu familia con ese dinero” finalizó.