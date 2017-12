Samantha FC se corona con 'gol de oro' en la Liga de Veteranos

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El cuadro de Samantha FC se recuperó de un marcador adverso y con espectacular remontada y gol de oro de Pedro Chan derrotó al Deportivo UNE, para de esta manera proclamarse campeón de la Liga de Futbol Rápido de Veteranos del Sutage.

Las instalaciones deportivas del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado (Sutage), vibraron la noche de este miércoles con el encontronazo que ofrecieron las escuadras de Samantha FC y Deportivo UNE, al disputar el título de la categoría mayor.

Los dos mejores equipos del torneo se vieron las caras sobre el pasto sintético y lo hicieron con sus mejores elementos, pues nadie quería regalar absolutamente nada.

La pelota comenzó a rodar y los del Deportivo fueron quienes mejor se vieron en este arranque de partido, pues tomaron la iniciativa y mantuvieron control total del partido.

Los de Samantha intentaron reaccionar al dominio que mantenía el rival, aunque sus avances fueron perfectamente controlados por la zaga de UNE, que los mantuvo a raya.

Los goles comenzaron a llegar y fue por conducto de Uriel Romero (2), Joel Samos y Saúl Alpuche que el cuadro de UNE se ponía al frente de manera sorpresiva en el marcador, aunque también cometieron un error a la defensiva que fue bien aprovechado por Gilberto Moreno, que acortó distancias para el 4-1 que parecía anticipar un arrollador triunfo del Deportivo y con el que concluía la primera parte del encuentro.

Para la parte complementaria los de Samantha le metieron ganas al asunto, pisaron el acelerador a fondo a la hora de ir al frente y se amarraron perfectamente en sector defensivo, tomando el control de las acciones y manejando el partido.

Con goles de Pedro Chan (2) y Wilberth Poot, el partido se empató a cuatro tantos por bando, restando un cuarto por jugarse.

El dramatismo estuvo a la orden del día, todo parecía indicar que las cosas terminarían con este marcador; sin embargo, Gabriel Collí devolvió la ventaja al UNE con dos soberbios golazos para el 6-4.

No obstante, la historia no terminó ahí, pues Samantha no se dio por vencido y nuevamente emparejó los cartones en el último instante de juego, por lo que el partido terminó 6-6 y se jugaría un tiempo extra de cinco minutos, que incluía gol de oro.

Habían pasado dos minutos del alargue cuando en un momento de confusión y total desconcentración, Joel Samos obsequió la pelota fuera de su área y apareció Pedro Chan, quien sin dudarlo sacó tremendo zapatazo que se alojó en el fondo de la portería y terminó con el sueño del Deportivo UNE, que fue derrotado 7-6 en cardiaco encuentro.

Al término del encuentro se realizó la premiación, en la que también se reconoció a Uriel Romero como el mejor goleador y a Genaro Kiau como el mejor portero.