Inician camino a la final de la Liga de Béisbol ribereño

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Todo se encuentra listo para que este fin de semana arranquen las series de semifinales de los playoffs de la Liga de Béisbol de la Ribera del Río Hondo.

La novena de la Carnicería Peralta Junior, de la comunidad de Álvaro Obregón, recibirá a los Cañeros de Sergio Butrón Casas, mientras que los Astros de Chetumal le harán los honores a los Indios-Sheriffs de Calderitas.

También te puede interesar: Indios 'batea' a cañeros y clasifica a semifinales de béisbol

De acuerdo con el presidente de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza que se desarrolla en la zona rural del municipio de Othón P. Blanco, Miguel Mota, las acciones han sido programadas para el medio día del domingo.

En la primera llave la escuadra de la Carnicería Peralta Júnior, de la comunidad de Álvaro Obregón, que terminó el torneo en la cima de la competencia, recibirá en su casa a los Cañeros de Sergio Butrón Casas, equipo que logró su pase a esta ronda gracias a su posición en la tabla (4), a pesar de haber sido derrotado en la previa.

El conjunto dirigido por Joaquín Peralta buscará aprovechar la ventaja de abrir la serie en casa y adjudicarse el primer duelo, contando con el apoyo de la apasionada afición de Álvaro Obregón, que acostumbra a asfixiar a quienes visitan esta complicada aduana.

Por su parte, los Cañeros tendrán la ventaja de no contar con presión alguna, pues al no ser considerados favoritos jugarán más tranquilos y a la espera de no cometer errores.

En la otra llave de los playoffs de semifinales, los Astros de Chetumal, sublíderes del torneo, recibirán en el estadio Nachan Ka’an a los peligrosos Indios-Sheriffs de Calderitas, en lo que se espera sea una serie de muchas emociones y de gran nivel.

La novena astral de Don José “Zurdo” González, tendrá una misión bastante complicada cuando reciban a los alguaciles de Erick “Cucharas” Casanova, que llegarán al Nachan Ka’an con todas las intenciones de vencer a los anfitriones.

Los Indios-Sheriffs tendrán la ventaja de que en el propio Nachan Ka’an se sienten como en su casa, pues han jugado en este campo y por ello se anticipa una tribuna dividida en igualdad de aficionados.

Las series para estas semifinales serán a ganar dos de tres encuentros, de acuerdo con el presidente de la Liga.