Chetumal: Desaparecen colmenas ante la mortandad de abejas

La mortandad de abejas ha diezmado los apiarios en el sur de Quintana Roo, donde varios factores han provocado la pérdida de más de 3 mil colmenas, con 75 millones de abejas.

El representante de la Sociedad de Productores Rurales “Kabi Habin”, Alfonso Ek Poot, que conjunta a productores de Bacalar y Othón P. Blanco, dijo que esa cantidad corresponden al periodo de enero a la fecha, tomando en cuenta que cada colmena tiene aproximadamente 25 mil abejas.

“El asunto de este año, desde inicio del año, no nos pintó bien, se fue para abajo las colmenas, no solo en Bacalar, sino en todo el sur del Estado y parte de la península de Yucatán, no sabemos si es por tanto uso de agroquímicos, el pequeño escarabajo que tiene dos años que apareció en Quintana Roo, o la plaga de la varrroa que lleva 4 años, sea lo que sea están muriendo”, comentó.

En Bacalar las comunidades más afectadas han sido Blanca Flor, Buena Fe, San Fernando, hasta Altos de Sevilla, Zamora y Huatusco.

“Hubo mucha baja de colmenas desde febrero, ya hay varios compañeros que tenían 100 y perdieron 70”, detalló.

Entre las razones se encuentran algunas las plagas, la deforestación y el uso de agroquímicos en la agricultura, a causa de la ampliación de la zona agrícola y el uso de agroquímicos por parte de los menonas tanto en Bacalar como en otros municipios, ya que prácticamente han rodeado las zonas de floración.

“Puede ser por el uso de químicos de los menonas que no respetan. Tenemos en Kabi Habin 34 comunidades productoras de miel afiliadas a nuestra cooperativa, tanto de Bacalar como de Othón P. Blanco y en todas hubo bajas de colmenas”

En este sentido, explicó que la Universidad de Campeche, está realizando un estudio para verificar a qué se debe tanta mortandad de abejas, por lo que mayo y junio se hicieron muestreos en Bacalar y Othón P. Blanco.

“Estamos en espera de ver el resultado de los estudios a qué se debe, si es por el uso de agroquímicos, las plagas o algo natural ya viene, escases de floración y se desconoce cuál será el futuro de la apicultura”, aseveró.

La producción de miel depende de las floraciones que existen en la zona, sin embargo, cada vez hay menos espacios para las abejas.

En Quintana Roo había 4 temporadas de floración, dependiendo de las lluvias. Con floración abundante, suficiente humedad y colmenas fuertes, las abejas pueden producir hasta 35 litros de miel por cada colmena.

Aunque para ello suelen visitar hasta 7 mil flores al día y 4 millones de visitas para producir un kilo de miel, según los expertos.

