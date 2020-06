Felipe Carrillo Puerto: Descuentan tres días de salario a más de cinco mil maestros

La Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) descontó tres días de salario a más de cinco mil maestros de tiempo completo, provocando la inconformidad del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (Siteqroo).

En una rueda de prensa, representantes de ese organismo sindical detallaron que la dependencia les descontó los días 1, 5 y 15 de mayo bajo el argumento de que son inhábiles, por ende, no son pagables, cuando están incluidos en el calendario escolar 2019-2020.

También te puede interesar: Cancún: Exigen maestros prórroga al proceso de asignación de plazas

Larisa Franceli Canul Arévalo, secretaria general de la Siteqroo, sostuvo que se trata de un promedio de 600 pesos por cada trabajador, tanto directivo, maestros e intendentes de 490 escuelas.

“Los compañeros están muy enojados porque les hicieron un descuento de tres días del mes pasado del programa de tiempo completo, que más o menos asciende a una cantidad de 600 pesos, esto afectó a una plantilla laboral superior de cinco mil personas, por eso estamos exigiendo nuestro derecho”.

Destacó que se firmó un acuerdo para el ciclo escolar 2019 – 2020, emitido el ocho de febrero del 2020, donde se contempla el recurso económico por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se les hace completamente injustificado.

Expresó que los docentes que pertenecen al programa, desde hace seis años, nunca se les había hecho algún tipo de descuento. Justificó que por ley les corresponde ese dinero, por lo que llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta que alguien responda.

“Estos días por disposición oficial emitido por el Diario Oficial de la Federación (DOF), son inhábiles y por ley debe ser pagado al magisterio”, sostuvo.

Se intentó entrevistar a la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vázquez Jiménez, sin embargo, no atendió las llamadas telefónicas. A través de su secretario particular justificó que se encontraba en una reunión y no era posiblemente emitir una declaración.