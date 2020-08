Chetumal: Disciplina de boxeo inicia proyectos para el 2021

Luego de la cancelación de competencias de boxeo que se tenían programadas para este año, los atletas de la disciplina iniciaron oficialmente el proceso para el 2021.

Enrique Santelis, entrenador del gimnasio de la Unidad Deportiva José Guadalupe Romero Molina, señaló que debido a la pandemia del coronavirus se han cancelado varios torneos de boxeo, por lo que ya no habrá competencia en lo que resta del año.

Para los atletas de la disciplina de boxeo de la selección estatal, las actividades han concluido en lo que resta del año, pues eventos importantes han sido cancelados oficialmente y será hasta el 2021 cuando las emociones se vuelvan a vivir en el deporte de las orejas de coliflor y las narices chatas.

“Lamentablemente ya no tendremos eventos para nuestros atletas, ya se canceló el Festival Olímpico de Boxeo, también el Torneo de los Guantes Dorados, que eran de los más importantes que teníamos por disputar, y con eso termina el año para nosotros”, señaló el entrenador.

Declaró que, sin duda alguna, la mayor afectación para los atletas es el hecho de que la disciplina de boxeo ha sido descartada para los Juegos Deportivos Nacionales de la Conade, al igual que las demás disciplinas de contacto y por equipos.

No obstante, pese a esta situación, tanto atletas como entrenadores del equipo quintanarroense de boxeo ven esto como el inicio del proceso del 2021, pues a pesar de la pandemia de coronavirus no han interrumpido su preparación, ya que continúan entrenando desde casa.

“A pesar de la situación que se vive, nosotros tenemos un plan semanal que estamos trabajando con los atletas, para que no se descuiden y mantengan su preparación, porque ya empezamos el proceso del 2021, no podemos relajarnos”, dijo el entrenador.

No obstante, el entrevistado también declaró que, en el caso de los entrenamientos virtuales, a varios atletas se les complica adaptarse a esta herramienta, pues en algunos casos no se cuenta con teléfonos con esa posibilidad, o los boxeadores no tienen al alcance el servicio de internet, por tratarse de habitantes de zonas marginadas.