Detectan a donadores de sangre con problemas crónicos

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Dos de cada 10 personas que acuden a donar sangre al Centro Estatal de Medicina Transfusional no pueden donar por padecer enfermedades crónicas degenerativas, como lo es la hipertensión, diabetes, enfermedades de la sangre y otros factores.

En el estado existen más de 490 personas que son donadores altruistas de sangre, mismos que cada determinado tiempo acuden a los bancos de la entidad.

Mauro Rosas, director del Banco de Sangre de los Servicios Estatales de Salud, indicó que las donaciones de sangre ayudan a salvar la vida a más de 17 mil personas al año en la entidad.

“Las transfusiones sanguíneas son necesarias en la atención hospitalaria, especialmente cuando son urgencias obstétricas y de las personas con lesiones graves por accidentes de tránsito”, explicó.

Resaltó que el acto de donar representa una esperanza de vida para pacientes en situaciones críticas de salud.

Comentó que las personas mayores de 18 años, con peso de más de 50 kilogramos, y con buen estado de salud pueden ser donadores de sangre, siempre y cuando no se hayan realizado tatuajes o perforaciones, ni acupuntura en el último año, no padecer epilepsia, hepatitis, paludismo, cáncer, o VIH.

“También se solicita que no hayan consumido drogas ni tengan problemas de alcoholismo, no estar bajo medicación, no tener enfermedades del corazón, no tener caries de tercer grado y en el caso de las mujeres no deben estar en período de menstruación, lactancia o embarazo, estar en ayunas y presentar la cédula de identidad”, explicó.

Indicó que por el momento, existe abasto suficiente de sangre y sus componentes para afrontar las enfermedades crónicas del sector salud y de accidentes que se generan diariamente.

Comentó que en caso de que se requieran más donantes, por alguna circunstancia, cuentan con una base de datos de cerca de dos mil personas que son voluntarios.

Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donador de Sangre y la Secretaría de Salud en el estado (Sesa), llevó a cabo un reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados y de repetición, quienes de forma desinteresada y altruista se solidarizan con los pacientes donándoles parte de su sangre.

En este año la campaña se realizará bajo el lema “Date a los demás. Dona sangre. Comparte vida”.