Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El presupuesto para la promoción turística de Quintana Roo ascendió a 721 millones 969 mil 445 pesos para este año, contra 400 millones 858 mil 625 pesos autorizados originalmente dentro del Presupuesto de Egresos 2017.

De acuerdo con los datos públicos del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez, que administra también los presupuestos de los otros dos fideicomisos, el presupuesto asignado es 80.1% más de lo programado. Sin embargo, es la única información disponible en su página, porque de 50 obligaciones de transparencia, únicamente cumple con tres.

También te puede interesar: Esperan recuperación del turismo ruso

Entre los pendientes se encuentra el detalle del presupuesto así como los informes trimestrales de su aplicación.

Por su parte, los Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco y Solidaridad también exponen el mismo monto de presupuesto global pero sin mayores detalles.

Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo de la XV Legislatura, reconoció que según la información otorgada por Turismo Estatal, el recurso es ejecutado por un Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la cual carece de personalidad jurídica para la administración de recursos públicos.

Ante esa situación, en este mes de noviembre se deberá hacer oficial y público su creación a fin de pueda contar con un presupuesto directo, como pretende la Secretaría Estatal de Turismo, pero sobre todo, que exista transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“Esta figura aunque se está manejando así, no puede hacerse todavía público, porque no existe o no está declarada legalmente”, mencionó la legisladora.

Apenas hace un par de semanas, se realizó un encuentro entre empresarios de la zona sur del estado y Marisol Vanegas Pérez, titular de la Sedetur, aunque el encuentro se realizó a puerta cerrada a petición de la funcionaria estatal y la propia diputada local.

Una de las principales preocupaciones de los empresarios era el destino que se estaba dando al presupuesto de los fideicomisos, que en el caso de Othón P. Blanco fue establecida en 20 millones de pesos.