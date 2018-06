Sufren ejidatarios falta de agua en sistemas de riego

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Campesinos de Álvaro Obregón se quejan de poco suministro de agua para el riego de sus cultivos, luego de que la CAPA utilizará el mismo sistema de riego para dotar del agua a la comunidad.

Armando Martínez Fernández, presidente del Comisariado Ejidal de Álvaro Obregón Nuevo, señaló que ahora el sistema de riego no funciona al 100% afectando el crecimiento de plantas porque no existe un riego parejo.

También te puede interesar: Amplían fondos a sistemas de riego

“El sistema que tenemos es para uso agrícola, de riego, ahora no podemos regar nada porque la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se adueñó del sistema para la red de agua casera y ahora el agua es limitada para los cultivos”.

Explicó que el suministro de agua es por horas para ambos sectores, sin embargo, los horarios en que llega el agua a cultivos, lejos de beneficiar les está afectando.

“Vamos a mandar un oficio donde el ejido le pide a Capa que presente los permisos de Conagua y precisé cuántos metros cúbicos asciende”.

Destacó que la intensión del Ejido, no es dejar sin agua a los habitantes de la comunidad, cuyas familias tienen problemas con el suministro desde hace varios años, sino que exista una equidad en el suministro del agua.

“Ya casi no usamos el agua para riego, no se puede, la presión no alcanza a distribuirse entre las casas y los cultivos. Además el agua se bombea por unas horas en la mañana y otro par de horas por la tarde, y el cultivo requiere por lo menos cuatro horas y parejo para que crezca igual”.

Martínez Fernández, hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que se haga una verificación en la zona y se dé pronta solución a los problemas.

“Necesitamos saber cómo se va a repartir esa agua, ya que las viviendas se están llevando esa agua y hay prioridades como el maíz, las hortalizas y el alimento de la gente que vive ahí, el problema tiene varios años y está agudizándose más ahorita”, refirió.