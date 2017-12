Rechazan trabajadores concierto de Armando Manzanero

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. ROO.- Los trabajadores del INAH, se oponen al homenaje de Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el 3 de febrero de 2018, al considerar que las zonas arqueológicas no son escenarios artísticos.

El jueves 14 de diciembre, los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el Estado, colocarán pancartas y lonas en protesta al evento artístico, la se hará de manera simultánea en todos los centros de trabajo del INAH, a través del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia.

Jaime Garduño Argueta, arqueólogo integrante de la Comisión de Patrimonio Arqueológico e Histórico del sindicato, indicó que esta medida de colocar lonas en los centros de trabajo a nivel nacional es una de las actividades que se desarrollarán a costo plano, ya que dentro del programa de lucha se encuentra el realizar marchas masivas con la participación de los trabajadores, organizaciones no gubernamentales y pueblo en general, tal como sucedió cuando participaron los habitantes de San Mateo Atenco, Estado de México cuando se pretendía introducir luz y sonido a Teotihuacán en 2018.

Resaltó que las zonas arqueológicas no son escenarios artísticos, la vocación de las mismas es la difusión y divulgación de las raíces de identidad nacional, por lo que considera, merecen total respeto.

Mencionó no estar en contra de un merecido homenaje al canta-autor yucateco, pero sí en contra de utilizar la zona arqueológica como escenario.

Señaló que dicho homenaje se puede llevar a cabo con todo esplendor en el teatro que lleva su nombre o en la plaza grande, ambos escenarios en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Al interior de las oficinas del INAH en el estado, ubicadas en Chetumal, sobre la avenida de los Insurgentes, los trabajadores pegaron desde el pasado fin de semana cartelones con diversas inconformidades, entre ellas el rechazo al evento de la más importante zona arqueológica de Yucatán.

De acuerdo con la pagina web de venta de boletos en línea “ticketmaster”, los boletos para el evento “Celebrando a Armando Manzanero en vivo desde Chichén Itzá”, ya están disponibles para su compra que va de los más de 600 pesos en lunetas hasta más de 14 mil 700 pesos en el área “diamante plus”.

En la pagina, muestran un posible escenario montado frente a la principal zona arqueológica de Yucatán así como las áreas de publico divididas en luneta, luneta plus, oro, platino, platino plus, oro plus, diamante y diamante plus.