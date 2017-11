En rezago educativo más de 55 mil personas en Othón P. Blanco

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 55 mil 900 personas en el municipio de Othón P. Blanco se mantienen en rezago educativo de una población de 187 mil 838 habitantes de 15 años y más.

Del la población en rezago educativo, nueve mil 700 son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir, 20 mil 329 no tiene la primaria terminada y 25 mil 888 no tiene la secundaria concluida.

También te puede interesar: Diputados exigen resultados a la directora del IEEA

Es decir que cerca del 29.77% de la población de 15 años y más en el municipio capitalino, se encuentra en condición de rezago educativo.

De acuerdo con el panorama socio demográfico de Coespo, menciona para el caso del municipio de Bacalar que de los 29 mil 618 habitantes de 15 años y más, ocho mil 819 están en condición de rezago educativo de los cuales mil 530 habitantes son analfabetas, tres mil 198 no han concluido su primaria y cuatro mil 083 no han terminado la secundaria.

Cesar Antonio Uit, secretario general de la CROC, reconoció que el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), a cargo de Candy Raygoza, no están haciendo campañas para combatir el rezago educativo como hace una década atrás, cuando se veían a los instructores caminando y buscando alfabetizar a las personas en rezago educativo.

“Hace 10 o 15 años atrás, había gente del IEEA que buscaban a la gente para participar en las campañas de alfabetización, pero ahora no hemos visto eso. Nosotros nos hemos acercado para que dentro de nuestro gremio la gente pueda ser alfabetizada y eso los ayude a salir adelante”, indicó.

Comentó que la CROC en el municipio de Othón P. Blanco tiene mil 800 agremiados, de los cuales el 30 % aproximadamente se encuentran en rezago educativo, es decir, cerca de 540 personas.

Reconoció que la gente que existe a los alrededores del mercado, de los tianguis y cualquier trabajador informal, necesita ser visitado y concientizarlos de la importancia de poder aprender a leer y escribir o concluir sus estudios de primaria y secundaria.

Afirmó que mucha gente, especialmente la adulta, se resiste a poder concluir sus estudios, los cuales tiene que ser ayudado para sacar sus cuentas o cualquier otro trámite.

Finalmente, comentó que están por hacer un censo entre la población agremiada a la CROC y gente que trabaja en el empleo informal para saber las necesidades educativas que tienen y puedan entrar a concluir sus estudios básicos.