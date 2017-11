Evade ex directora de la comisión de agua, primera audiencia

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Paula González Cetina, ex directora de CAPA, no se presentó a la audiencia de formulación de la imputación por el delito de peculado en agravio de la dependencia que tuvo a su cargo.

De acuerdo con los procedimientos del sistema de Justicia Penal Acusatorio, el juez enviará una orden de comparecencia, y en caso de no asistir se girará una orden de aprensión en su contra.

La ex titular de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), durante los últimos dos años Roberto Borge Angulo, es imputada por el faltante de mil 56 millones de pesos y la “desaparición” de 560 millones de pesos correspondiente a obras de la paraestatal.

La audiencia, prevista para las 4:00 de la tarde, en la Sala 2 de los Juzgados Orales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, con expediente número 308/2017 por peculado en agravio de la CAPA, inició 15 minutos tarde.

Los primeros en llegar, a las 3:45 de la tarde, fueron cinco fiscales con dos cajas de expedientes 308/2017, los elementos ministeriales: Artemio García Baez, María de la Luz Meza, Carlos López Magaña, Mario Cajun Fernández y David Cantú Canche.

Antes de las 3:45 de la tarde, se presentaron dos abogados de la Defensoría Pública, quienes llevarían el caso de la imputada, se presentaron como Víctor Gallegos Reyes y Alejandro Ávila.

A las 4:15, el juez de control, Fernando León Chávez, encargado de llevar la primera audiencia en contra González Cetina; ingresó a la sala.

Sin embargo, al no haberse presentado, indicó que no se encuentran reunidas las condiciones para el desahogo de pruebas.

“Dado que la audiencia que nos convoca es relativa a una comunicación que realiza la Fiscalía del Estado hacia determinada persona y lo que otorga indispensable la presencia de esa persona para poder llevarse a cabo esta audiencia en este tenor al no estar presente no se reunieron las condiciones afectos de proceder al desahogo y se declara la imposibilidad material de llevar a cabo”, dijo.

En ese momento, la Fiscalía manifestó por derecho solicitar una segunda audiencia, así como una copia digitalizada de la notificación hecha a la imputada, copia del acta y video de la audiencia fallida.

Mientras que los abogados que representarían a la imputada, designadas por la Defensoría Pública, solo solicitaron que se gire un oficio a la Defensoría Pública para que se designe a dos nuevos defensores de acuerdo al rol que tiene la instancia.

También pidieron se le gire un oficio a Israel Pérez Pacheco, supuesto abogado particular que representaría a la imputada y que no pertenece a la Defensoría, a fin de saber si estará en condiciones de llevar, o no, el proceso.

Para las 4:28 de la tarde, el juez de control declaró cerrado la audiencia de la sala 2 de los juicios orales, sin fijar posibles fechas.

Gerardo Mora Vallejo, actual director de la CAPA, quien también se presentó a la audiencia, declaró al término, que su intención no es meter a nadie a la cárcel, simplemente recuperar los más de mil 50 millones de pesos y 560 millones de pesos que desaparecieron de obras de la CAPA.

“Eso nos ha obligado a trabajar en condiciones no favorables para poder dar un mejor servicio”, puntualizó.