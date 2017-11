Ex funcionario enfrenta maratónica primera audiencia

Benjamín Pat/Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL. Q. Roo.- El ex director de la Apiqroo, Ercé B. B., enfrentó su primera audiencia ante el juzgado penal oral en Chetumal, que se prolongó hasta la madrugada de hoy donde la Fiscalía presento 11 cajas de expedientes.

El ex funcionario del Gobierno de Roberto Borge Angulo, es imputado por el delito de desempeño irregular de la función pública y un daño patrimonial al estado por más de 500 millones de pesos.

También te puede interesar: Ex tesorero de Roberto Borge, ingresa al Cereso

La audiencia para la formulación e imputación de la carpeta administrativa 151/2017, por millonarios contrarios irregulares a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V, programada para las 7:00 de la noche, se aplazó por dos horas a petición del abogado defensor. Se realizó en la Sala 1, a cargo de la juez Silvia Verónica Solís Lizama.

Desde antes de las 7:00 de la noche, el imputado, que vestía playera tipo polo color azul y pantalón negro, ingresó a la burbuja de cristal de la sala; en todo momento se mostró tranquilo y en constante diálogo con su abogado.

El defensor, Zigor Peláez y Darquistade, antes de que ingresara la juez, solicitó una hora para dialogar con su cliente y revisar la carpeta del caso, como no hubo objeción de la Fiscalía se reprogramó el inicio de la audiencia a las 9:00 de la noche.

Una vez transcurrido el tiempo, se inició formalmente la formulación de la imputación y tras la presentación de fiscales, defensa y lectura de derechos del imputado, la Fiscalía solicitó que la audiencia sea privada, debido a que se iban a dar a conocer otros implicados en el caso con órdenes de aprehensión.

La audiencia se prolongó hasta altas horas de hoy, sin conocer el veredicto del juez, respecto a la vinculación a proceso, y si será bajo la prisión preventiva.

Sin embargo, la Fiscalía informó, en su momento, que sí solicitará prisión preventiva, ante las circunstancias en que fue asegurado el sábado pasado, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, cuando intentaba salir del país. Fue retenido por autoridades migratorias al tener una ficha roja de la Interpol.

Ercé B. B, arribó alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, al Aeropuerto Internacional de Chetumal, a través de un vuelo comercial, custodiado por varios agentes de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.

Inmediatamente fue traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizó la certificación médica correspondiente.

Fue a 10:59 de la mañana cuando los agentes ministeriales arribaron a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Chetumal, para ingresar y realizar la presentación del detenido.

Con él, suman tres los ex funcionarios estatales que se encuentran en la cárcel, de 11 nombres que aparecen en la carpeta administrativa. Los primeros en ser detenidos fueron Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa y Víctor Hugo Loyola Corona, ex Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien fue integrante del Consejo de Administración.

En el caso de Barrón Barrera, a pesar de que no formó parte de ese Consejo, la Apiqroo que encabezó es dueña de dos de las 50 acciones fijas de la empresa VIP Saesa.