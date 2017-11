Exigen destitución del titular de Desarrollo y Salud municipal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los trabajadores de Desarrollo y Salud Municipal exigen la salida del director Fidel Cabrera Olivera; la presidenta de la Comisión de Salud en Cabildo, solicitó la intervención urgente del presidente Luis Torres Llanes para solucionar el problema.

Elvia Contreras Casteleyro, solicitó al presidente para que se investigue a fondo las acusaciones de prepotente y soberbia de Fidel Cabrera Olivera, a fin de que se tomen cartas en el asunto y se apliquen las sanciones correspondientes, según el caso.

“Hace aproximadamente un mes los trabajadores de esa dirección me hicieron el comentario de su situación, por lo que fui a la dirección de Salud y Asistencia Social para investigar, nos reunimos con el trabajador, se pidió trabajar en equipo así como que la gente no sea obligada fuera de sus horas de trabajo, mucho menos si no existe la posibilidad de pagarles una compensación por las horas extras”.

Señaló que Cabrera Olivera le indicó que se les iba a dar su lugar a los trabajadores, que ya no seguirá presentándose esta situación, y al parecer todo continuó en aparente calma, pero lamentablemente no fue así, porque el viernes pasado, los trabajadores de esa área le hicieron llegar un documento firmado donde piden la destitución del director de Desarrollo y Salud.

Contreras Casteleyro, precisó que ante todo se tiene que atender a los trabajadores y darles el beneficio de la duda, por lo que se ha reunido con los integrantes de la Comisión para dar a investigar en este sentido y cómo se realiza el trabajo en esa dirección y mantenerlos al tanto del desarrollo de esta problemática.

Por su parte, Fidel Cabrera Olivera, minimizó la situación al precisar que las necesidades de los trabajadores en un problema añejo que poco a poco se ha gestionado para dar solución, por lo que se ha realizado un trabajo intenso y fuerte, con la participación de los trabajadores, pero son situaciones normales que cuando se trabaja fuerte, se siente el cambio, pero no es nada personal, solamente cuestiones laborales.

Recientemente, un grupo de trabajadores acusó a Fidel Cabrera Olivera, director de Desarrollo y Saludo en Othón P. Blanco, de hacerlos trabajar en horarios fuera de la jornada laboral, así como hacerlos participar en actividades que no corresponden a su trabajo.