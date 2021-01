Chetumal: Exigen investigar y fincar responsabilidades por pérdida de $4 millones

Regidores de Othón P. Blanco exigieron a la Contraloría municipal investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios responsables de la pérdida de aproximadamente cuatro millones de pesos del Programa de Inversión Anual (PIA) 2020.

Ayer por la mañana, Cinthya Yamilié Millán Estrella, María Hadad Castillo y Manuel Aristeo Martínez Valdéz, presentaron la solicitud de investigación por actos u omisiones de los servidores públicos que resulten responsables, así como la auditoría y deslinde de responsabilidades administrativas y penales, en caso de que corresponda.

La regidora Cinthya Yamilié Millán Estrella señaló que el pasado 19 de enero, funcionarios de la Dirección de Obras Públicas informaron el no ejercicio del recurso remanente del Programa de Inversión Anual 2020, específicamente en el ramo correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), que a dicho de los funcionarios, no fue utilizado por no alcanzarles los tiempos para llevar a cabo la licitación correspondiente”.

Señaló que al no ejercer el recurso en obras públicas, que tanta falta hacen en el municipio, los aproximadamente cuatro millones de pesos fueron reintegrados a la Federación.

Enfatizó que aunado a la grave situación de devolver el recurso a la Federación, también se suma que en noviembre de 2020, el Cabildo de Othón P. Blanco aprobó fortalecer la actividad turística en el municipio, precisamente con inversión proveniente de los recursos generados del remanente del FISM 2020.

Específicamente, en la alcaldía de Mahahual, para fortalecer los rubros de alumbrado público, guarniciones y banquetas, así como pavimentación, pero los remanentes no fueron invertidos, sino que a través de economías generadas, se dirigieron recursos para obra pública en esa alcaldía.

Los regidores solicitaron a Patricia Calderón Souza, iniciar el expediente de investigación y se observen los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Además, que se conduzcan con oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto y en su caso se haga el correspondiente deslinde de responsabilidades que corresponda.

