Falta de mercado frena la producción de leche en Q. Roo

CHETUMAL, Q. Roo.- Los productores ganaderos de Quintana Roo, dejaron de producir leche porque no existe mercado para el producto que se estimó en 500 litros por día, entre cinco mil productores.

En 2016, la falta de mercado obligó a los productores de lácteos a venderle a empresas del vecino estado de Campeche, lo que representó costos excesivos y bajas ganancias.

Alvino Enríquez Martínez, presidente de Sanidad Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria, informó que los tres centros de acopio (Nicolás Bravo, Morocoy y el de Miguel Alemán), se encuentran abandonados desde la pasada administración.

“Ya no producimos y no porque ya no existe ganado, sino porque no hay donde comercializar el producto, la planta de Bacalar donde teníamos todas nuestra esperanzas, está abandonada desde hace mucho, entonces mientras no haya donde comercializar el producto es muy difícil que se pongan a producir leche”.

Enríquez Martínez, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que retomen estos proyectos y se realicen acciones conjuntas para reactivar las plantas procesadoras de Bacalar, y reactivar los centros de acopio existentes, además de buscar mercado para el producto, y así poder reactivar esta actividad de los ganaderos.

“El mantener las vacas productoras de leche en el establo representa un costo elevado para los productores ganaderos de Quintana Roo, pues los costos se elevan hasta el 300 % y no tienen ingresos”.

No obstante, Efraín Ac Iste, dirigente ganadero del municipio de Othón P. Blanco, reconoció que no existe producción de leche en el estado, no obstante, consideró que no solo es por la falta de apoyos de las autoridades, sino también porque el Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria no ha hecho las gestiones pertinentes.

“Pues si nosotros vamos y no está en su oficina y no gestiona nada para los ganaderos”.