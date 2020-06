Chetumal: Falta interés para impulsar la música indígena en Quintana Roo

Un decreto presidencial publicado este viernes creó una comisión especial que apoyará con recursos a escuelas indígenas musicales ya establecidas. Sin embargo, y a pesar de que Quintana Roo cuenta con la cuarta mayor población indígena del país, la falta de este tipo de organismos en la entidad descarta que se pueda acceder a esos apoyos al menos durante el próximo año.

De acuerdo con el DOF 26/06/2020, esta comisión estará presidida por Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, así como por el titular de las secretarías de Hacienda, Función Pública y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Su objetivo será promover la creación de un ente público que apoyará con recursos a las escuelas que promuevan una educación y formación musical de estos pueblos, como el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe.

El Decreto Presidencial establece que este nuevo organismo deberá constituirse antes de agosto próximo, para poder destinar recursos a las escuelas indígenas a partir del 2021. Pero solo podrán recibir apoyos aquellas que ya fueron constituidas. Hasta ahora se desconoce la cifra de su presupuesto disponible

“Sin embargo, en Quintana Roo no existe ningún organismo de este tipo. Si nos tiene abandonados a los artesanos mayas, menos tiene interés en apoyar la música folklórica”, dice el artesano de Tulum y promotor de la música maya, Iván Dzib.

Explica que ni el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Inmaya), cuyo presupuesto es de 27 millones de pesos anuales, tiene siquiera un programa que incentive la música indígena.

“En Quintana Roo, solo tenemos el Festival de Música y Danza Indígena ‘Máasewal Puksi'ik'al/Corazón indígena’, que se celebra cada septiembre. Pero éste es organizado por la Secretaría de Cultura de la Federación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, puntualiza don Iván.

Y añade que en Quintana Roo resaltan cuatro bandas o grupos musicales mayas: Chan Santa Roots, cuya música es una combinación de los ritmos tradicionales y del reggae; Primitive Mayan and Blues; el teatro de X´ocen y Pat Boy. Todos ellos alcanzaron la fama sin el apoyo gubernamental.

“En varias ocasiones presentamos la propuesta de constituir una escuela de música maya, que no solo impulse a los jóvenes talentos de esta región, sino que promueva esta cultura milenaria. Pero hasta ahora no nos han hecho caso. No les importa. Solo nos voltean a ver cuándo necesitan una foto para sus campañas políticas”, puntualiza don Iván.