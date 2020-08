Chetumal: Familia ofrece acceso a internet y computadora ¡gratis!

CHETUMAL.- Quizá la pandemia de coronavirus logró paralizar las actividades en Quintana Roo, pero no pudo detener a los quintanarroenses. Tal es el caso de Alberto Tun Canul, un hombre que no se quedó de brazos cruzados y junto a su familia decidió convertir su garage en un espacio en el que las personas pueden acudir a trabajar y estudiar.

Por medio de una publicación en Facebook, Alberto invitó a la gente a disponer de su acceso a internet, equipo de cómputo y servicio de impresión a bajo costo.

Alberto nos comentó en entrevista, que el motivo que lo inspiró a abrir este espacio fue el de ayudar a los estudiantes, maestros y personas que necesiten estudiar o trabajar, tomando en cuenta que muchos "cybers", papelerías y demás locales continúan cerrados.

Recientemente Alberto cambió la velocidad de su internet para poder "hospedar" a más personas en su Wi-Fi.

El regreso a clases virtual no es igual para todos, por lo que si algún maestro necesita dar sus clases y no tiene los medios para hacerlo, es bienvenido en el garage de "Beto". De igual manera espera que los estudiantes puedan acudir a realizar sus tareas y no se retrasen en clase por no tener acceso a internet.

¡No olvides tu cubrebocas!

Alberto ha tomado en cuenta las medidas sanitarias, por lo que admite un máximo de 3 personas en su garage, también se da a la tarea de desinfectar su equipo cada vez que es utilizado, y brinda agua, jabón y gel antibacterial a sus invitados, esto con la idea de mantener a salvo la salud de las personas.

Si necesitas acudir a este espacio pide informes al 98-31-21-93-71 y agenda tu visita.