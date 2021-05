Chetumal: Fernando Betanzos, con la esperanza de conseguir boleto a Tokio

El nadador quintanarroense, Fernando Betanzos, aún mantiene viva la esperanza de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de su excelente participación en la “Copa Quintana Roo” de Aguas Abiertas, en la que quedó en la segunda posición.

Gracias a este importante resultado, Betanzos logró su clasificación al Preolímpico a celebrarse el 19 y 20 de junio en Setúbal, Portugal, y donde buscará conseguir el pase a Tokio.

Este fin de semana, en la Playa Langosta, en el norte de Quintana Roo, se reunieron cerca de 150 nadadores de todo el país, para formar parte de este importante evento, en el que el estado anfitrión fue representado por Fernando Betanzos, quien continúa en la lucha por cumplir su sueño de representar a México en la máxima justa deportiva del mundo.

El quintanarroense formó parte del circuito de 1.250 kilómetros, en el que tuvo una excelente actuación y peleó palmo a palmo por encabezar el contingente.

Los poderosos brazos y la gran preparación que ha tenido el tritón caribeño le permitió pelear hasta el último instante por el primer lugar, aunque para su infortunio, únicamente le alcanzó para llegar a la meta en segunda posición, detrás de Daniel Delgadillo Fasial, de San Luis Potosí, fue quien se quedó con el sitio de honor con una marca de dos horas, tres minutos y 17 segundos, quien se coronó campeón de esta competencia.

Fernando Betanzos detuvo el cronometro con un tiempo de dos horas cuatro minutos y 15 segundos, mientras que Arturo Pérez Verti, de Jalisco, se quedó con el tercer puesto.

De esta forma, tanto Daniel Delgadillo Fasial como Fernando Betanzos serán los dos representantes aztecas en el Preolímpico, a celebrarse el 19 y 20 de junio en Setúbal, Portugal, y donde Betanzos buscará cumplir su más grande sueño.

"Fue una prueba larga, de no desesperarse, en la penúltima vuelta se me fueron un poco y ya en la última vuelta me los encuentro y gracias a Dios pude finalizar en segundo lugar y lograr el pase al Preolímpico", expresó Fernando Betanzos Rodríguez.

Las pruebas se realizaron en los 5, 7.5 y 10 kilómetros en las categorías 14 y mayores, Primera Fuerza y 18 y mayores, varonil y femenil en busca de boletos al Preolímpico de Tokio, el CCCAN 2021, el Campeonato Mundial Junior 2021 y los Juegos Nacionales Conade 2021.

También te puede interesar:

Chetumal: Continuará nadador quintanarroense en la búsqueda del boleto a Tokio

Chetumal: Inicia conformación de selección estatal de natación

Chetumal: Citlalli Borges, multicampeona nacional en Para Natación