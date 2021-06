Chetumal: Festejará Árbol Rojo cuarto aniversario con 11 proyecciones

Con la proyección de 11 películas nacionales e internacionales en Chetumal, Bacalar y a través de la plataforma de Cinépolis Klic®, del 24 de junio al 4 de julio, “Árbol Rojo” celebrará su cuarto aniversario.

“Árbol Rojo” es una asociación civil del sureste de México, enfocada a la exhibición, promoción, producción y formación de cine, con el objetivo de crear alianzas para descentralizar la oferta fílmica en el país.

Alejandro Silveira Mena, director general de “Árbol Rojo”, informó que las proyecciones se centran en cuatro ejes: la diversidad, el cine fantástico, migración, y la juventud.

“Es para nosotros un placer que la programación virtual esté conformada por cintas mexicanas que se han presentado en diferentes festivales internacionales y nacionales en el último año, como Yermo, La mami, Hijo de Monarcas y “Los lobos”.

Además, durante la celebración de su aniversario se estrenarán en México las proyecciones “The Surrogate”, y “My Heart Can’t Beat UnlessYou Tell It To”, dos propuestas completamente distintas, una de cine fantástico y otra de tema social.

También, el documental “The Right Girls”, el estreno nacional de “Jumbo” y “The Girl And The Spider”, así como “Neverland” en estreno virtual en México.

Para cerrar con broche de oro, el próximo 4 de julio, “Árbol Rojo”, en alianza con el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, presentará la aclamada película “Te llevo conmigo”, como la Gala de Clausura en el Bacalar Beach Club, en una exhibición de preestreno nacional.

Silveira Mena, invitó a los amantes del séptimo arte a consultar las fechas y programación de las 11 proyecciones en sus redes sociales y para complementar la programación, han preparado actividades paralelas, que también podrán consultar en los sitios oficiales de la asociación civil.

“La apuesta de este año fue para generar nuestra propia programación, enfocada en nuestra idea por la descentralización, concentrándose en otorgar espacios para narraciones, propuestas y estéticas juveniles, que por medio de relatos universales nos permitan adentrarnos a las realidades resultantes de la contemporaneidad y la globalidad que nos mantiene en una constante interacción”, finalizó el entrevistado.

