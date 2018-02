Flores aumentan hasta 100% al escasear por el frío

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las flores para el día del Amor y la Amistad sufrieron un aumento de hasta 100% en sus precios, respecto al año pasado, por las heladas que se registraron en el centro del país, que también provocó escasez de rosas.

Wilfrido Hernández Cecilio, empresario y uno de los principales abastecedores de flores en Chetumal, indicó que las heladas que se originaron en el centro del país a principios del año, ocasionó pérdidas del producto. A consecuencia de eso, dijo, aumentó de precio y si antes daban el producto en 15 pesos, hoy cuesta entre 25 y 30 pesos.

También te puede interesar: ¿Regalas flores en San Valentín? Ahorra, porque suben de precio

Comentó que el 14 de febrero, es uno de las fechas en que los empresarios de este giro de negocios esperan para tener ventas que no tienen otros días.

“Trajimos un poco menos que el año pasado, porque ahorita afectó mucho el frío y subió el precio de la rosa, en México el paquete de rosas está a 300 pesos y valía 110 pesos, en los viveros se afectó por el frío, las flores no abrieron quedaron en botones”, dijo el entrevistado.

Hernández Cecilio, expendedor en la capital quintanarroense, dijo que el encarecimiento se da también porque la mercancía les fue enviada vía aérea.

“Lo que estuvimos dando nosotros aquí a 12 pesos o hasta 15 pesos, tenemos que subirle hasta 25 o 30 pesos, porque ahorita vino una mercancía más cara; la trajimos vía área y tenemos que subirle para sacarle ganancia, sino salimos perdiendo en el flete”, comentó.

Resaltó que el producto fue traído vía área por dos motivos, uno por la escasez que hubo y segundo porque el costo del combustible ha sido un fuerte golpe para los empresarios que traen su mercancía por esa vía e iba a salir más caro.

“En un viaje que traíamos entre tres personas y que antes pagamos 18 o 20 mil pesos ahora pagamos 30 mil, estamos pagando de a 10 mil cada uno. Para todo el país no hay flores, no hay nada, aunque lleves dinero simplemente no hay flores para surtir a todo el país”, comentó.

Indicó que este 14 de febrero tampoco tuvieron que hacer contratación de más personas en este día como en otros años.

En un recorrido que hizo Novedades Chetumal por diversas florerías de la capital del estado, se pudo visualizar pocas flores, especialmente rosas. Lo que tuvieron que poner, para tener ventas, fueron otro tipo de detalles relacionados con el Amor y la Amistad, como chocolates, globos u otro tipo de detalles y decoraciones con las flores que pudieron adquirir.