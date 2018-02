Taxistas se suman a la limpieza de playas en Mahahual

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los socios y chafiretes del Sindicato de Taxistas de Mahahual se suman a la limpieza de las playas del destino turístico para mitigar la mala imagen que genera, además de fétidos olores.

Brígido Herrera Oropeza, secretario general del Sindicato de Taxistas de Mahahual, informó que la afectación que deja el alga no sólo es para los hoteleros y restauranteros, sino para toda la comunidad.

“Todos los que vivimos del turismo nos hemos visto gravemente afectados por la ausencia de paseantes, y todo es a consecuencia del sargazo, si las playas están mal y no hay visitantes, a todos nos va mal”, comentó.

Por ende, dijo, desde ayer los 200 socios y 120 operadores martillos del sindicato se sumaron a las acciones de limpieza de las playas.

“Aún tenemos confianza en que las autoridades nos ayuden y la situación se restablezca que hayan las condiciones para que los visitantes puedan disfrutar de las playas de Mahahual, y poder rescatar el próximo periodo vacacional de Semana Santa, que es la esperanza de todo el sector, para poder tener una estabilidad económica del lugar”, dijo.

Fidel Rodríguez Moo, socio, mencionó que estos días han sido bajos, pero no debido al sargazo, ya que es normal en estas fechas, pues los festejos están en las ciudades por el carnaval; sin embargo, esperaban con ansias la temporada de Semana Santa, donde se recuperan de la mala racha que representan los meses anteriores.

“Definitivamente si continúa llegando sargazo, las personas no vendrán a bañarse, pues las condiciones no son las mejores, por lo que tememos que no venga gente en Semana Santa, de continuar la situación”.

Asimismo, comentó que algunos de sus compañeros se han unido a la limpieza de las playas, y aunque pareciera que ya están listas para los bañistas, al otro día recala más sargazo, dejando las playas igual, sin que se pueda tener acceso a ellas siquiera por tanta cantidad de sargazo que recala.