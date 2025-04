Chetumal: Hombre logra escapar de secuestro al fingir su muerte

Durante la madrugada de este martes 22 de abril, un hombre fue ingresado al Hospital General de Chetumal tras lograr escapar de un presunto secuestro y sufrir una paliza que le dejó múltiples lesiones.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre un hombre herido en la intersección de las avenidas Efraín Aguilar y Héroes, en la colonia Centro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar, donde encontraron a un sujeto visiblemente golpeado.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después y prestaron los primeros auxilios a la víctima, identificada como Rigoberto López López de 31 años, originario de Xpujil, Campeche. El diagnóstico médico reveló un hematoma en el pómulo derecho y contusiones en distintas partes del cuerpo. Actualmente, permanece hospitalizado bajo observación.

Víctima de secuestro viajó a Chetumal para buscar trabajo

Según relató Rigoberto a las autoridades, él y dos compañeros llegaron hace poco a Chetumal desde Xpujil en busca de trabajo. Su viaje dio un giro de 360 grados cuando fueron interceptados por un grupo de individuos desconocidos que los privó de su libertad y les exigió dinero.

Durante tres días habrían permanecido cautivos, y al no poder entregar la suma exigida, sus captores los habrían arrojado a una fosa, rociado con alcohol y amenazado con prenderles fuego.

En su testimonio, López reveló que uno de sus compañeros intentó escapar, pero fue presuntamente asesinado frente a ellos. Para salvarse, fingió estar muerto y, en un descuido de sus captores, logró huir.

Caminó hasta llegar a la explanada de la bandera y luego a la avenida Efraín Aguilar, donde solicitó ayuda a un vendedor ambulante.

Cabe destacar que el caso fue turnado a la unidad de delitos diversos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

No obstante, se reportó que la agente de guardia no acudió al hospital para tomar la declaración ni recabar información del suceso. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial y se desconoce el paradero de los otros dos hombres presuntamente involucrados.

Con información de De Peso Quintana Roo