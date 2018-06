Implemente selección de pacientes en Hospital General

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Hospital General de la ciudad Chetumal continúa, a nivel estatal, siendo el que mayor saturación tiene en todos sus servicios médicos y quien mantiene una ocupación hospitalaria del 100% diariamente.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), reconoció que el hospital es pequeño para la gran necesidad que se tiene en la capital del estado.

“El Hospital General de Chetumal siempre, todos los días, lo tenemos con un 100% de ocupación, es pequeño para la gran necesidad que se tiene, y estamos introduciendo nuevas estrategias para poder solventar esa necesidad”, dijo.

Indicó que a pesar del problema de saturación que tienen, han logrado acabar con el rezago quirúrgico que existía en 2016, cuando estaba la administración de Roberto Borge Angulo.

Comentó que a últimas fechas, metieron el sistema Triage, donde se hace una mejor selección de los pacientes a fin de que pasen con mayor prontitud para ser atendidos.

En su momento, Martha Morgan Arías, secretaria general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), dijo que la falta de medicamentos, de infraestructura y personal suficiente, es una constante en el sector salud del Estado de Quintana Roo pese a que la demanda crece día a día.

Indicó que son necesarios más proyectos en el ramo para que se cuenten con mejores presupuestos de inversión y consideró prioritario el tema porque la salud no tiene tiempos ni momentos en el ser humano.

“Además es un derecho contar con salud, por eso se deben de poner manos a la obra y solicitar más recursos justificados para tener una mejor calidad en los servicios médicos de Quintana Roo”, resaltó.

Comentó que la problemática de falta de especialistas, medicamentos, equipamiento y personal, es una constante que se ha estado arrastrando desde hace muchos años.

“El problema de salud no es ahorita, hace muchos años que se da porque a nivel nacional no están bajando los recursos suficientes, es por eso que la problemática se ha acrecentado, han disminuido los recursos y eso conlleva a que no haya suficiente abasto de medicamentos ni equipamiento y personal especialista”, dijo.