La Iglesia Católica llamó a los fieles católicos de Chetumal a mantenerse en oración durante estos días de carnaval y previo al Miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma.

David Martín Leal, párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, exhortó a los fieles católicos a encender una veladora y rezar el rosario durante estos días y evitar caer en prácticas que alejan a las personas de la fe o provoquen daños en contra de otra.

Informó que en la parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, mañana miércoles de Ceniza, los horarios programados son: 7:00 de la mañana, misa e imposición de ceniza y a las 12:00 del mediodía y 5:00 de la tarde, solo imposición de ceniza.

También, a las 7:00 de la noche se celebrará misa e imposición de ceniza y a las 9:00 de la noche solo será imposición de ceniza.

Chetumal: Iglesia católica pide mantener oración, previo al Miércoles de Ceniza

Indicó que se debe pedir la luz de Dios para México, y que la oscuridad no tenga espacio en las casas y en las familias, a veces parece exagerado porque hay gente que no cree, pero el demonio está detrás, y a través del aborto también reclama almas que no le pertenecen.

“Aquí estamos haciendo oración, cada primer viernes de mes hacemos misas en desagravio al Sagrado Corazón de Jesús y cada sábado hacemos el rosario en desagravio al corazón inmaculado de María. Seguimos en oración porque el demonio no tiene poder, y pedimos que nuestra señora de Guadalupe nos guarde, nos proteja y bendiga”, agregó el párroco David Martín Leal.

Indican que el Miércoles de Ceniza, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, las misas con imposición de ceniza serán a las 7:00, 8:00 y 11:30 de la mañana, así como a las 7:00 de la noche.

En tanto que el rito de imposición de ceniza será a las 9:00, 10:00 y 11:00 de la mañana; a las 12:30 del mediodía; a la 1:00, 1:30, 2:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00 y 6:30 de la tarde, así como a las 8:00, 8:30 y 9:00 de la noche.

En tanto que en la parroquia San Martín de Porres, las misas con imposición de cenizas serán a las 12:00 del mediodía y a las 6:30 de la tarde.