Dos grupos son vinculados por incendiar autos en Chetumal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Por lo menos existen dos grupos de personas vinculadas con los incendios de vehículos particulares en la capital del estado, durante la primera semana del año han sido tres los casos registrados.

Osiris de Jesús Ceballos Díaz, director General de Seguridad Pública y Tránsito en Othón P. Blanco, informó que los incendios provocados, son represalias en contra de los dueños de los vehículos; en 2017 fueron 27 carros dañados por esas causas.

“Las investigaciones que hemos hecho en conjunto con la Policía Estatal, señalan que es un grupo de personas que se están dedicando a este tipo de situaciones por cuestiones de pagar alguna deuda o algo por el estilo”.

Indicó que se tiene identificado a estos dos grupos, pero por cuestiones de confidencialidad y para no entorpecer las investigaciones no puede revelar más datos.

Agregó que de acuerdo con las investigaciones hechas en conjunto con la Policía Estatal Preventiva y Fiscalía General del Estado (FGE), los grupos que incendian los vehículos, lo hacen porque los propietarios de las unidades afectadas, al parecer tienen deudas pendientes con los atacantes que no fueron liquidadas, “no me pagas, pues te cobro como yo quiera”.

Ceballos Díaz, descartó que se trate de delincuencia organizada y calificó las acciones como vandalismo, y los casos del año pasado (27), parecen estar relacionados con esos mismos hechos, situación que se esclarecerá en los próximos días.

“No existe sicosis entre la ciudadanía por estos sucesos, pero se recomienda extremar las medidas de prevención, meter las unidades en las cocheras y por nuestra parte, expandiremos el patrullaje y redoblar esfuerzos para prevenir estos hechos”, dijo.

Confió que es cuestión de tiempo para detener a los integrantes de esos grupos vandálicos, que causan esos problemas y grandes pérdidas a los ciudadanos afectados.

Añadió que la corporación, en coordinación con las autoridades estatales trabaja para que el número de esos casos sean menor o hasta se llegue a tener saldo blanco por esos delitos, así como que los inculpados sean llevados ante la justicia para ser juzgados.