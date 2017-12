Sanción que aplica el ingenio afecta a productores de caña

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Unión Local de Productores de Caña de la CNPR inició las gestiones para eliminar las sanciones que aplica el Ingenio San Rafael de Pucté, a los cañeros que ingresan producto quemado fuera de temporada.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación, detalló que actualmente, por ingresar caña quemada accidentalmente fuera de su programa de cosecha, el Ingenio aplica descuentos del 10% y 20% en el pago.

Consideró que se trata de un impacto negativo a la economía de los productores, sobre todo cuando se deben a quemas accidentales o que no son responsabilidad del propio productor.

Ante esa situación, buscaran que únicamente se aplique el descuento a productores que realizan quemas irresponsables o sin las medidas de precaución pertinentes.

Recordó que en la zafra pasada más de 300 hectáreas de caña fueron consumidas por las llamas de quemas agrícolas, que no fueron provocadas por los cañeros.

El presidente de la organización, recordó que el descuento o sanción a los productores se comenzó a aplicar debido a que en las últimas zafras se había incrementado el volumen de ese producto.

Tan solo en la zafra 2016-2017, el volumen de caña en esa condición, rebasó las 100 mil toneladas y en otros años ha llegado hasta 300 mil.

“Las cañas accidentadas que no están en su madurez óptima, no están en las mejores condiciones para ser industrializadas, no tienen la edad suficiente”, apuntó.

Aseguró que el impacto económico y en la producción es generalizada para todos los productores, pues se baja el karbe (índice con el que se calcula el precio por tonelada de caña).

“El karbe se mide día a día, hora tras hora y cuando entran cañas accidentadas, se ve claramente cómo disminuye”, explicó.

Dijo que desconocen los factores que ocasionan estos incidentes, pero reconoció que definitivamente se trata de quemas provocadas por un factor humano.

No obstante, descartó que sean premeditadas, pues como cañero, no podría quemar una parcela de caña sabiendo perfectamente que existirá un castigo económico.