Chetumal: Instituto de Movilidad va por taxistas “delincuentes”

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto de Movilidad inició 20 procedimientos en contra de igual número de taxis de la zona norte del estado, con miras a la suspensión o cancelación definitiva de las concesiones porque las unidades han estado involucradas en delitos como asaltos y agresiones a pasajeros.

Jorge Pérez Pérez, titular del instituto, señaló que habrá “cero tolerancia” para garantizar la seguridad en el transporte público y evitar que se repitan este tipo de incidentes.

De acuerdo con la información de las autoridades policiacas, hasta octubre de 2019, fueron 127 casos en donde los testigos mencionaron la presunta participación de taxis en la comisión de delitos considerados de alto impacto, desde asaltos a mano armada, violaciones, secuestro y complicidad para la fuga de delincuentes.

Solamente en siete de esos casos lograron atrapar al sospechoso debido a que la mayoría de las veces no fue posible localizar al conductor del taxi ante la falta de un padrón.

Para evitar situaciones similares, el funcionario estatal dijo que trabajan en el Sirecom, (Sistema Integral de Registro y Control de Movilidad), que facilitará el intercambio de información con las corporaciones policiacas de la entidad.

“Con este programa podremos registrar, controlar y sistematizar los padrones de todas las modalidades del transporte público concesionado, desde altas, bajas, transferencias, correcciones, verificaciones vehiculares, archivos, trámites y más adelante operadores y licencias, para conocer quien se encuentra detrás del volante, quién es el dueño de la concesión o vehículo, y en qué situación se encuentra”, puntualiza el funcionario estatal.

Explicó que de esta manera, en caso de que un concesionario o chofer se encuentre sea sospechoso de cometer un delito, podrá conocerse de manera casi inmediata quienes son los involucrados, facilitando con ello las investigaciones.

“Pero también podremos saber cuál es el taxi que no se encuentra al día en su documentación, cuál no ha pagado su tenencia, etc; de tal manera que funcionará como una especie similar al Registro Público de la Propiedad.

Delitos con presunta participación de taxis. Corte a octubre

Total 127

68 Cancún

37 Playa del Carmen

12 Othón P. Blanco

6 Tulum

4 Cozumel