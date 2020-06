Chetumal: Inundaciones “congelan” reactivación de servicios náuticos en Bacalar

Esta semana no será nada alentadora para los servicios náuticos de Bacalar porque el nivel de la Laguna que subió desde el fin de semana no ha bajado y no pudieron tener una reactivación de operaciones.

Joaquín Calderón Franco, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de Bacalar, informó que ahora esperan que las condiciones climatológicas mejoren para que los usuarios puedan pasar por los muelles y abordar las embarcaciones, porque así como está no se puede.

Resaltó que el aumento del nivel de la laguna de los "siete colores" se debe a las últimas lluvias que no sólo causó inundación en esta zona sino en los cuatro municipios del centro y sur Quintana Roo: Bacalar, Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Ayer por la mañana que los prestadores de servicios turísticos, principalmente tours por la Laguna de Bacalar, acudieron a sus muelles para la reactivación se encontraron con el cruel escenario que la naturaleza les dejó en los últimos días.

El líder del sector resaltó que los agremiados tendrán un desalentador reinicio de actividades, ya no por el Covid-19 sino porque sus muelles se inundaron al subir el nivel del agua de la Laguna.

Desde la semana pasada se enteraron que al entrar al color naranja a partir de este lunes 22 de junio en el semáforo epidemiológico, podían reactivar operaciones al 30% y comenzaron a hacer las adecuaciones y mantenimiento de las embarcaciones para estar listas al uso de los turistas.

Luego de tres meses de inactividad tendrán que esperar que las condiciones climatológicas mejoren y mientras tanto se aseguraron de adaptarse al protocolo "tour seguro", para dar la seguridad sanitaria a los clientes.

Adoptaron de manera obligatoria la sanitización de todo el tramo por el que camine el cliente hasta llegar al embarcadero, uso constante de gel antibacterial, toallas desinfectantes, medición de temperatura, que garantice un entorno libre del virus Covid-19 o al menos tratar de que así sea.

Ayer Bacalar alcanzó los 15 casos positivos de coronavirus, considerando que hasta el 18 de junio sólo había 10; se llegó a una ocupación hospitalaria del 33%; hasta el momento sólo dos personas se habían recuperado.