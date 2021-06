Chetumal: Jannin Soberanis conquistó medalla de oro en Torneo de Powerlifting

La chetumaleña Jannin Soberanis López conquistó la medalla de oro en el Torneo Abierto de Powerlifting, que se llevó a cabo este fin de semana en Texcoco, Estado de México.

Luego de una gran demostración de su poder y de su preparación, la atleta de la capital del estado se alzó con una importante victoria en el centro del país, al coronarse como la mejor en la categoría de menores a los 63 kilogramos de esta competencia.

El Torneo Abierto de Bench Press fue organizado por la Asociación de Powerlifting del Estado de México, y convocó a atletas de diferentes estados del país como Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, que tuvo como representante a Jannin Soberanis López, originaria de la capital del estado.

En su participación en esta complicada competencia, la chetumaleña demostró su excelente nivel y el resultado de una intensa preparación, pues logró excelentes marcas, que a la postre representaron el primer lugar de su categoría.

En el primer intento de esta prueba, Soberanis López levantó un total de 60 kilogramos, logrando incrementar a 65 en su segunda oportunidad, aunque eso no quedó ahí, pues la medalla de oro la consiguió al llegar a levantar 70 kilogramos en su tercera oportunidad, dejando atrás a su más cercana competidora del Restado de México.

Entrevistada vía telefónica, la campeona chetumaleña aseguró sentirse completamente satisfecha, pues dijo que este es el resultado de mantenerse bajo una exigente preparación, además de los sacrificios que tiene que hacer para poder lograr sus metas.

“Quiero agradecer a mi entrenador, Alan Hoyos y a Omar King de la Rosa, quien me brinda toda la libertad para entrenar en su gimnasio Central Fitness, sin el apoyo de ellos no se podrían lograr estas cosas, me siento muy contenta con esta medalla porque es muy importante para mí”, dijo.

En total fueron cerca de 47 atletas quienes participaron en este importante evento, en el que se tuvo especial atención en las recomendaciones de las autoridades de salud, para evitar que se originara un riesgo de contagio de Covid-19.

