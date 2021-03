Chetumal: Joven atleta sueña con seguir destacando en luchas asociadas

Para el luchador chetumaleño Adrián Zapata Jacobo, su máximo sueño es llegar lo más lejos posible en las luchas asociadas y representar a México y a Quintana Roo en unos Juegos Olímpicos.

Por tal motivo, de la mano del profesor Silvio Michell, el atleta de 18 años de edad no baja el ritmo y diariamente se prepara al máximo, con la intención de, algún día, cumplir sus objetivos.

Zapata Jacobo tiene siete años practicando las luchas asociadas, y en su experiencia tiene la participación en cinco ediciones de Olimpiada Nacional, en las cuales suma tres medallas de bronce, una de plata y una de oro, ésta última conseguida en el 2019, cuando Quintana Roo fue sede principal de la máxima justa deportiva en el país.

“Al principio no me gustaba este deporte, pero un día me invitó el profesor Silvio (Michell) y me animé porque ya estaba mi amigo Rodrigo (Orozco Cortés), poco a poco me llamó más la atención y pues, aquí estoy siete años después”, recuerda.

A partir de ese momento se entregó por completo a los entrenamientos, a la disciplina, se concentró y se esforzó por ser un atleta de alto rendimiento y eso le trajo buenos resultados, gracias al incansable apoyo de su familia, principalmente de su madre.

En cuanto a su única medalla de oro conseguida en la última Olimpiada Nacional, el chetumaleño no oculta la alegría, pues reconoce que era una espina que tenía clavada desde hacía cuatro años.

“Ese ha sido mi máximo momento dentro de este deporte, ya había ganado varias medallas de plata y de bronce, pero aún tenía la espina clavada de una de oro y lo logré frente a mi familia y amigos y ese momento es inolvidable”, indicó.

Ahora, Adrián Zapata se ha trazado un nuevo sueño que es vestir la camiseta nacional en unos Juegos Olímpicos, cosa que se antoja complicado y lo sabe, pero que considera algo que puede hacerse realidad con trabajo, disciplina y mucha dedicación.

“Mi máximo sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, pero no solo eso, sino conseguir una medalla para mi país, y estoy dispuesto a esforzarme aún más para conseguir ser parte del equipo en París 2024”, finalizó.

