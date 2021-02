Chetumal: Las hermanas Moreno Barrios, figuras del judo en Tulum

Desde hace poco más de cuatro años, las hermanas Katrina Daneli y María Guadalupe Moreno Barrios entrenan fuertemente, con la intención de seguir representando a Quintana Roo en la disciplina de judo.

Bajo las órdenes de la profesora Martha Domínguez, las judocas realizan sus entrenamientos en las instalaciones del Centro de Formación Deportiva de Tulum, con la firme idea de ser los pilares de esta disciplina en el estado de Quintana Roo.

La mayor de ellas, María Guadalupe, de 14 años, incluso, ya ganó para Tulum y para Quintana Roo una medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2019, que se efectuó en Colima.

“Antes llegué a practicar Fútbol y Básquetbol y no me sentía a gusto, pero cuando conocí el judo me enamoré de este deporte. Recuerdo cuando vine la primera vez, me gustó el entrenamiento y dije yo quiero practicarlo”, señala María Guadalupe.

De lo que representa para ella la medalla de bronce que ganó en la Olimpiada Nacional 20019, dijo “es un orgullo para mí, porque fue mi primera Olimpiada Nacional, fue una experiencia muy bonita poder brindarle a mi estado y a mi municipio esa presea”.

Por su parte, Katrina Daneli, de 12 años de edad, señaló “cuando lo vi (el judo) me llamó la atención y dije yo quiero entrar aquí. Así fue mi inicio en este deporte, poco a poco fui aprendiendo y fue naciendo ese amor por el judo”.

Señaló que para ella es una gran ayuda el tener a su hermana mayor realizando el mismo deporte, pues recibe consejos e intercambian algunas ideas sobre sus técnicas.

La menor de las hermanas Moreno Barrios dijo que uno de sus grandes sueños es obtener medallas para su estado en los Juegos Deportivos Nacionales de la Conade, aunque recuerda que para participar y buscar su objetivo deberá esperar todavía, pues aún no entra en la categoría de los 13-14 años, que es la menor en esta justa deportiva nacional.

Cabe destacar que María Guadalupe es una de los judokas que representarán a Quintana Roo en el Torneo Nacional Clasificatorio, a celebrarse tentativamente del 11 al 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2021.

