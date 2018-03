Mahahual, basurero de todas las islas del Caribe y el mundo

Alejandra Carrión

CHETUMAL, Q. Roo.- Los desechos de países como Jamaica, Haití, Venezuela y Estados Unidos recorren cientos de kilómetros para recalar en las costas de Mahahual, dejando toneladas de residuos.

Al año, los habitantes y organizaciones ambientalistas pueden recoger hasta 270 toneladas de cajas de cigarros chinos, cremas de Francia, productos de comida cuyas etiquetas vienen en inglés y otros idiomas.

También te puede interesar: Mahahual en 'estado de emergencia' por sargazo

Víctor Rosales Hernández, presidente del Proyecto AAK Mahahual (organización ambientalista), indicó que el problema de la basura internacional es producto de las islas que se tiene sobre el Caribe y el Golfo de México, además de que es un tema de impacto ambiental negativo para las especies marinas y las aves del lugar, que en muchas ocasiones se enredan por las bolsas de basura que flota en el mar.

Resaltó que es un tema que no le ha dado importancia por parte de las autoridades, empezando con que en Quintana Roo no existe la cultura de no tirar basura en las playas, ni sanciones para quien lo haga.

La acumulación de basura, crece más en temporada alta, cuando vienen las vacaciones de Semana Santa o del mes de julio.

“Llega de la corriente del Golfo, de las aguas del Caribe y del Atlántico, es producto de la corriente y tarda años flotando en el mar y en algún momento recala directamente en las costas. Mahahual, es una de las playas donde más basura internacional nos llega”, comentó.

Puntualizó que la mayoría de la basura que recala proviene de las Islas del Caribe, como Trinidad y Tobado, Jamaica, Cuba, además de Europa y Japón y otros países y continentes.

Resaltó la importancia de atender este serio problema que pone en peligro a los animales marinos.

José Luis Sánchez Rosas, alcalde de Mahahual, indicó que los cruceros también contribuyen a que la basura se acumule en las costas, porque han observado cómo tiran sus desechos.

Indicó que al año pueden llegar a realizar hasta 10 jornadas de limpieza y en cada una recolectan más de 27 toneladas de basura provenientes de diversos países, es decir, un aproximado de 270 toneladas de basura internacional.

“Somos prácticamente el basurero de todas las islas que tenemos aquí, incluso de los barcos que llegan a Costa Maya; aquí en las playas recogemos bolsas amarradas con basura, plásticos, botellas de licor, entre otras cosas”, comentó.

Indicó que no cuentan con los recursos económicos y humanos para poder limpiar constantemente las playas, y las jornadas que se hacen solo es en una parte de las costas de Mahahual.

En un recorrido que hizo Novedades de Chetumal, 25 kilómetros más allá de donde se encuentra el poblado, se pudo observar que las playas están invadidas de plásticos y diversos productos que han recalado en mayor cantidad junto con el sargado.

Cremas y otros productos procedentes de Francia, cigarros en idioma chino, botes y plásticos de alimentos provenientes de Estados Unidos, envases de licor de diversos países como Jamaica, entre otros objetos que llegan de Haití, Venezuela, Grecia, Indonesia, China, etc.

Además, se pudo constatar de la basura que los mismos habitantes y visitantes tiran tanto en los terrenos ubicados en la zona costera, como en la zona de mangle, donde se puede encontrar zapatos, bolsas de basura, productos electrodomésticos, sillas o mesas rotas, juguetes, entre otros.