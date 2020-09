Chetumal: Marchan obreros para pedir que consideren aún más a la mano de obra local

Al menos 200 obreros del sur del estado marcharán hoy en Chetumal para exigir de forma pacífica a los gobiernos de los tres niveles de gobierno que se generen las condiciones para mejorar la economía local.

Rafael Beltrán Chim, coordinador de la marcha, informó que a las 8:00 de la mañana partirán desde las instalaciones de la Expofer con rumbo a la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) para que las obras consideren aún más a la mano de obra local.

En ese recorrido se harán varias escalas, en las que se considera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la primera, luego el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), Palacio Municipal, Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.

El coordinador explicó que participarán obreros de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y Unión de Volqueteros roja y blanca, que conformaron el Frente Común “Por la reactivación económica del estado de Quintana Roo”, que no han logrado reactivar su economía lastimada por la pandemia del Covid-19.

Para lo anterior se emitió un documento al gobernador Carlos Joaquín González, para informar sobre la caravana que se realizará en Chetumal, debido a que está colapsando la economía de las familias y hay desestabilización social.

“Es por ello que no dudando de su calidad y conciencia humana que lo distingue, le pedimos tome cartas en el asunto beneficiando por el principio de justicia y derecho, el tema consume y produce local”, dice el documento.

Para esta actividad se prevé la utilización de al menos 120 vehículos, entre volquetes y maquinaria, además de todas las personas que caminarán.

Rafael Beltrán Chim, quien también es ex líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), destacó que la pandemia por el virus Covid-19 ha lastimado mucho a las familias de los obreros, porque viven de los recursos que generan al día y al no contar con un ingreso fijo no se puede sostener a hijos, padres u otros familiares que dependen de ese ingreso.