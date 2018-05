Mujeres víctimas de violencia no saben cómo denunciar

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- De 75 mil 441 mujeres mayores de 15 años que sufrieron violencia emocional o física y sexual en el ámbito laboral y no denunciaron, 16 mil 544 fue porque no saben dónde y cómo hacerlo.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que de 419 mil 781 mujeres de 15 años y más que laboraron hasta 2016, 337 mil 061 no sufrieron ningún tipo de violencia, pero 82 mil 720 fueron víctimas de violencia en el ámbito laboral, por parte de algún superior o compañero de trabajo e incluso por integrantes de su sindicato al que pertenecen.

De las 82 mil 720 mujeres víctimas, solo siete mil 279 se acercó a denunciar o pidió apoyo a alguna institución o agrupación; el resto, 75 mil 441 no denunció.

De los más de 82 mil mujeres violentadas, 43 mil 732 sufrieron violencia emocional y 62 mil 454 sufrió violencia sexual (la encuesta específica que las cifras da más de los 82 mil porque una mujer pudo haber sufrido los dos tipos de violencia).

De las 82 mil 720 mujeres víctimas, solo siete mil 279 se acercó a denunciar o pidió apoyo a alguna institución o agrupación; el resto, 75 mil 441 no denunció y de ese total, más de 12 mil no lo hizo por vergüenza, 18 mil 030 fue por miedo a consecuencias o amenazas; 15 mil 088 porque no sabía dónde y cómo; 12 mil 900 mujeres consideraron que era una pérdida de tiempo y más de nueve mil, no confían en las autoridades, entre otros motivos por el cual no denunció.

El Comité Institucional para la Igualdad de Género que encabeza el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), documentó hasta el año pasado cuatro casos de acoso sexual laboral de servidores públicos a trabajadoras, de los cuales uno fue sancionado, es decir, renunció a su cargo. Se trataba de un directivo.

Silvia Damián López directora del IQM, indicó que han hecho este tipo de reinstalación de los comités para casos de abuso sexual y laboral, que ayudan a que estén pendientes de este tema y sobre todo se dé un ambiente laboral importante.

Reconoció que desafortunadamente a veces por miedo o temor no se denuncia. “Nosotros tenemos tres o cuatro casos y con los comités hemos tenido esa oportunidad de denunciar”, indicó.

La entrevistada, indicó que el comité tiene cuatro casos a los cuales les dan seguimiento por acoso sexual de mujeres por parte de sus jefes; sin embargo, reconoció que es un tema que se tiene que estudiar e investigar a fondo porque se presta a muchas situaciones.