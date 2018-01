Juzgados niegan amparos a servidores públicos

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, determinó sobreseer el amparo promovido por Juan Carlos Zapata Cabrera, ex secretario general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, quien enfrenta denuncias penales en su contra.

Mediante el expediente 723/2017, el ex funcionario de la zona maya buscaba frenar actos privativos de la libertad, específicamente órdenes de aprehensión y presentación dictados por el Juzgado de Control de esa ciudad y otras autoridades.

También te puede interesar: Siguen los amparos de ex funcionarios de Finanzas y Planeación

En agosto de 2016, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) interpuso tres denuncias penales en contra de ex servidores públicos de ese municipio, entre ellos Zapata Cabrera, en su calidad de Secretario General del Ayuntamiento.

La primera y segunda denuncia penal fue por 23 millones de pesos y por un millón 740 mil 747.50 pesos, respectivamente, derivadas de las auditorías extraordinarias efectuadas por la Aseqroo a la Cuenta Pública 2015.

La tercera denuncia penal fue por un presunto daño financiero por un millón 512 mil 100 pesos, por irregularidades detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2016.

Por otra parte, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Cancún, determinó negar una suspensión definitiva solicitada por un ex servidor público de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), durante la administración que encabezó Roberto Borge Angulo.

Se trata de Carlos Alberto Castillo Gamboa, quien se desempeñó, en su oportunidad, como director de Caja de la dependencia estatal.

El ex funcionario mantiene en trámite ante el mencionado juzgado federal, el juicio de amparo identificado con el número 1877/2017 contra el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.

Mediante el recurso legal busca controvertir evitar actos privativos de la libertad, específicamente una orden de aprehensión.

Apenas en diciembre pasado, otros dos ex funcionarios de la Sefiplan también promovieron sendos amparos. Se trata de Luis Manuel Cruz Hernández, ex Director General de Egresos; y Luis Armando Hoil Be, quien se desempeñó como sub secretario de Política y Control Presupuestal.