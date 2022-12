Nubes de moscos bobo asuelan las colonias de Chetumal

Habitantes de la capital del Quintana Roo reportaron el regreso de enjambres del llamado mosco bobo, pues aunque no “pican” ni son peligrosos, son molestos para la población local.

Nayeli Uc Contreras, habitante de la colonia Centro de Chetumal, recordó que en 2020 y justo por estas épocas; llegaron las primeras “nubes” de insectos que se convirtieron en una plaga incontrolable durante los tres primeros meses de 2021.